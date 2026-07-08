قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رغم العاصفة الأوروبية وأزمة بالوجون.. كيف أحكم إنفانتينو قبضته على فيفا واقترب من ولاية رابعة؟
غسيل أموال واحتيال .. فضيحة كروية تطارد رئيس اتحاد الكرة الأرجنتيني
أيمن الضبع: حوادث الطرق وباء عالمي.. ويجب إنشاء هيئة وطنية مستقلة لسلامة الطرق
عرض زواج تونسي لـ شوبير.. حراس المنتخبات في مرمى المعجبات بكأس العالم
الاحتلال الإسرائيلي يمنع أمين جامعة الدول العربية من زيارة فلسطين
كم هي قاسية كرة القدم.. الدقائق الأخيرة معضلة إفريقيا في المونديال
وزير الكهرباء: رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% خلال عامين
تفاصيل وفاة مشجع داخل مقهى بالإسكندرية أثناء مباراة مصر والأرجنتين
الرئيس الإيراني: سلوك الحكومة الأمريكية في كأس العالم يعكس سياستها الخارجية المعروفة
الهزيمة التي صنعت المستقبل.. كيف خرج منتخب مصر بمكاسب بالجملة من ملحمة الأرجنتين؟
الوزراء يخصص أرضا بالعين السخنة لإقامة مشروعات تنموية
فرح لجامعتين روسيتين داخل مصر.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة بشأن عدد من الجامعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس السوري يصل إلى أنقرة لإجراء محادثات مع ترامب

الشرع
الشرع
محمد على

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أنقرة يوم الأربعاء، حيث كان من المقرر أن يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة الناتو.

وقد جمعت قمة التحالف العسكري، التي تختتم يوم الأربعاء، 36 رئيس دولة، بالإضافة إلى العديد من ممثلي دول الخليج.

وتلقى الشرع دعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وصف ترامب، الذي تفاخر بقربه من أردوغان، نظيره السوري بأنه "قوي".

وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين يوم الثلاثاء: "بفضل الرئيس (أردوغان)، لدينا علاقة جيدة جداً مع الزعيم السوري الجديد".

تابع"لقد قام بعمل رائع خلال عام ونصف، ونجح في توحيد البلاد بأكملها. ولدي علاقة جيدة جداً معه.".

دمرت الحرب التي استمرت ثلاثة عشر عاماً سوريا، التي تحتاج إلى دعم دولي لإعادة البناء ولا تزال تواجه العديد من التهديدات.

يوم الثلاثاء، أصيب 18 شخصاً بجروح في هجومين بالقنابل في دمشق، بالقرب من فندق كان يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته للبلاد.

زار الشرع واشنطن في نوفمبر من العام الماضي سعياً للحصول على دعم مالي لسوريا.

لكنه رفض الشهر الماضي دعوات من ترامب للتدخل عسكرياً في لبنان المجاور ضد حزب الله، الذي يخوض صراعاً مفتوحاً مع إسرائيل.

وقال في مقابلة أجريت معه الشهر الماضي: "نحن نبحث عن قنوات اقتصادية بين لبنان وسوريا، وليس قنوات عسكرية".

سوريا الشرع الناتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بحظر قبول تحويلات طلاب الثانوية العامة للمدارس الدولية من العام المقبل

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الأربعاء

حسام حسن

إعلام الكيان هيتجنن.. تعليق سخيف بعد بصق حسام حسن على جماهير الأرجنتين

تونسيه تطلب الزواج من مصطفي شوبير

تونسية تفاجئ مصطفى شوبير بطلب زواج بعد تألقه في المونديال

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 جميع المحافظات عبر هذا الرابط ..خلال ساعات

منتخب مصر

نتمسك بحقوقنا.. بيان اتحاد الكرة بشأن التحكيم خلال مباراة مصر والأرجنتين

رونالدو الظاهرة

رونالدو الظاهرة: الأرجنتين فازت بطريقة قبيحة أمام مصر

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 8-7-2026

ترشيحاتنا

مؤتمر

أحمد شلبى: «المارينا» محرك رئيسي للاقتصاد الأزرق وفرص العمل

مجلس الوزراء

الحكومة تستعرض ملامح التقرير الطوعي الرابع.. قدرة مصر على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية: التعليم اللاهوتي هو مستقبل الكنيسة

بالصور

الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج

الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج
الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج
الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج

مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي

مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي
مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي
مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي

جهاز تنظيم ضربات القلب .. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرّض صحتك للخطر

جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر
جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر
جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر

في آخر أيام امتحانات القسم العلمي بالثانوية الأزهرية.. وكيل الشرقية يتفقد لجنة فتيات السادات

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

المزيد