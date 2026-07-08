الرئيس السوري يصل إلى أنقرة لإجراء محادثات مع ترامب

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أنقرة يوم الأربعاء، حيث كان من المقرر أن يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة الناتو.

وقد جمعت قمة التحالف العسكري، التي تختتم يوم الأربعاء، 36 رئيس دولة، بالإضافة إلى العديد من ممثلي دول الخليج.

وتلقى الشرع دعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وصف ترامب، الذي تفاخر بقربه من أردوغان، نظيره السوري بأنه "قوي".

وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين يوم الثلاثاء: "بفضل الرئيس (أردوغان)، لدينا علاقة جيدة جداً مع الزعيم السوري الجديد".

تابع"لقد قام بعمل رائع خلال عام ونصف، ونجح في توحيد البلاد بأكملها. ولدي علاقة جيدة جداً معه.".

دمرت الحرب التي استمرت ثلاثة عشر عاماً سوريا، التي تحتاج إلى دعم دولي لإعادة البناء ولا تزال تواجه العديد من التهديدات.

يوم الثلاثاء، أصيب 18 شخصاً بجروح في هجومين بالقنابل في دمشق، بالقرب من فندق كان يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته للبلاد.

زار الشرع واشنطن في نوفمبر من العام الماضي سعياً للحصول على دعم مالي لسوريا.

لكنه رفض الشهر الماضي دعوات من ترامب للتدخل عسكرياً في لبنان المجاور ضد حزب الله، الذي يخوض صراعاً مفتوحاً مع إسرائيل.

وقال في مقابلة أجريت معه الشهر الماضي: "نحن نبحث عن قنوات اقتصادية بين لبنان وسوريا، وليس قنوات عسكرية".