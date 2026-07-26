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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل ترفض مشاركة قطر وتركيا في قوات حفظ السلام الخاصة بغزة

نتنباهو
نتنباهو
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن قوات الاحتلال أيدت خطوة إدخال القوة متعددة الجنسيات إلى غزة بشروط.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: الشروط تتمثل في عدم البدء بعمليات إعادة الإعمار في القطاع حاليا لأن حماس لم توافق بعد على نزع سلاحها.

وتضمنت الشروط أيضا ؛  عدم السماح للدول المعادية لإسرائيل بالمشاركة في القوة متعددة الجنسيات وخاصة تركيا وقطر.

فيما أشار مسؤول في ديوان نتنياهو: موافقتنا على دخول مجلس السلام والقوات الدولية إلى غزة منصوص عليها في خطة ترامب.

وأكد المسؤول ذاته على أن جيش الاحتلال مُصّر على السيطرة على منطقة الخط الأصفر في غزة ما لم يتم نزع سلاح حماس والقطاع

وأشار المسؤول إلى أن مجلس الوزراء قرر أيضا أن إسرائيل فقط مخولة بالموافقة على الدول المسموح لها بإرسال قوات لغزة.

وبيّن المسؤول في ديوان نتنياهو أن عدد القوات الدولية يبلغ في هذه المرحلة حوالي 200 فقط من دول صديقة.

نتنياهو القوة متعددة الجنسيات في غزة تركيا قطر مجلس السلام في غزة

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