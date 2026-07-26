مفيدة شيحة: انكسار الموجة الحارة قريبا.. وتحذير من ترك الأطفال داخل السيارات

كشفت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج "الستات" المذاع عبر قناة النهار ONE، مساء اليوم الأحد، تفاصيل جديدة بشأن موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها مصر، مؤكدة أن الأجواء بدأت تشهد تحسنًا ملحوظًا مع انخفاض درجات الحرارة.

وقالت مفيدة شيحة إن درجات الحرارة انخفضت بنحو خمس درجات مقارنة بالأيام الماضية، وهو ما شعر به المواطنون بشكل واضح، مشيرة إلى أن ذلك يمثل بداية لانكسار الموجة شديدة الحرارة التي أثرت على مختلف المحافظات خلال الأيام الأخيرة.

وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أوضحت في أحدث بياناتها تفاصيل حالة الطقس، مؤكدة استمرار متابعة تطورات الأحوال الجوية وإعلان التحديثات أولًا بأول، مع تحسن نسبي في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق ذاته، وجهت الإعلامية مفيدة شيحة، تحذيرًا للمواطنين، مشيرة إلى تنبيه وزارة الصحة والسكان بعدم ترك الأطفال داخل السيارات أثناء ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أن هذا الأمر بالغ الخطورة وقد يعرض حياتهم للخطر في دقائق معدودة.

واختتمت الإعلامية مفيدة شيحة، حديثها بالتأكيد على ضرورة التعامل بعقلانية مع الموجة الحارة، والالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية، حفاظًا على سلامة الأطفال وكبار السن وجميع المواطنين.