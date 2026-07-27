طريقة عمل تيراميسو المانجو والتين الشوكي.. بمذاق لا يقاوم

قدمت الشيف أميرة شنب، على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل تيراميسو المانجو والتين الشوكي، فهو من الحلويات الشهية واللذيذة التي تتناسب مع أجواء الصيف، فيمكنك تحضيرها في المنزل بمذاق لا يقاوم.

مقادير تيراميسو المانجو والتين الشوكي



● 200 مل كريمة مخفوقة

● 1 معلقة صغيرة فانيليا

● 250 جرام جبنة كريمى

● 50 جرام سكر باودر

● 135 جرام مانجو بيوريه

للقاعدة

● باكت ليدى فينجرز

● لبن للتسقية

لطبقة الفواكة

● 2 تين شوكي

● 4 ملعقة كبيرة مانجو بيوريه

للتزين

● 50 جرام مانجو بيوريه

● جوز هند مبشور





طريقة تحضير تيراميسو المانجو والتين الشوكي



في بولة، يوضع جبنة كريمي، فانيليا، سكر، و تقلب المكونات جيداً ثم يضاف بيوريه مانجو، قطع من التين الشوكي، مع استمرار تقليب المكونات، ثم تضاف كريمة مخفوقة

في طبق التقديم، يوضع بسكوت ليدي فينجر بعد وضعه في لبن للتسقية، ثم توضع طبقة من المانجو البيوريه، وتين شوكي حلقات، ثم طبقة من خليط الكريمة السابقة، ثم طبقة من الليدي فنجرز بعد وضعه في لبن للتسقية، ثم طبقة من الكريمة السابقة

يوضع على الوجه مانجو بيوريه، حلقات تين شوكي، كريمة مخفوقة، جوز هند مبشور، ثم يقدم.