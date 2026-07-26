"عناية الحرمين" تواصل تعزيز الرسائل التوعوية لرفع مستوى راحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام

تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعزيز رسائلها التوعوية والإرشادية الموجهة لقاصدي المسجد الحرام، ضمن جهودها المستمرة للإسهام في توفير بيئة آمنة ومنظمة، ورفع مستوى الراحة والانسيابية داخل المسجد الحرام وساحاته، بما يعزز تجربة المصلين والمعتمرين والزوار.

وأكدت الهيئة، عبر محتواها التوعوي، أهمية المحافظة على نظافة المسجد الحرام ومرافقه، والوضوء في الأماكن المخصصة، والحرص على تهيئة بيئة تعبدية يسودها السكينة والخشوع أثناء أداء العبادات والمناسك، إلى جانب تجنب الافتراش في الممرات والساحات؛ لضمان سهولة الحركة وعدم إعاقة تنقل قاصدي بيت الله الحرام، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

ودعت إلى مراعاة كبار السن وذوي الهمم، وتقديم العون لهم، والاهتمام بمتابعة الأطفال والمحافظة على سلامتهم، بما يسهم في تعزيز قيم التعاون والمسؤولية المشتركة، ويعكس الصورة الحضارية لقاصدي المسجد الحرام.

تأتي هذه الرسائل التوعوية ضمن منظومة متكاملة تنفذها الهيئة؛ بهدف رفع الوعي بالسلوكيات الإيجابية داخل المسجد الحرام، وتعزيز الالتزام بالإرشادات التنظيمية التي تسهم في انسيابية الحركة، والمحافظة على قدسية المكان، وتوفير أعلى مستويات الراحة والسلامة لضيوف الرحمن.