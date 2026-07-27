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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مونديال يصنع النجوم.. كيف أعاد كأس العالم 2026 رسم خريطة الكرة الأفريقية؟

مونديال يصنع النجوم.. كيف أعاد كأس العالم 2026 رسم خريطة الكرة الأفريقية؟
مونديال يصنع النجوم.. كيف أعاد كأس العالم 2026 رسم خريطة الكرة الأفريقية؟
ياسمين القصاص

لم يعد حضور المنتخبات الأفريقية في كأس العالم يقتصر على المشاركة المشرفة أو صناعة المفاجآت، بل تحول في نسخة 2026 إلى محطة لإعادة رسم ملامح الكرة الأفريقية على الساحة الدولية. 

أجمل 10 أهداف في كأس العالم 2026 حتى الآن مع هدف عربي مميز

فمع الأداء اللافت الذي قدمته منتخبات القارة، برز جيل جديد من النجوم فرض نفسه بقوة على أنظار العالم، ليؤكد أن أفريقيا أصبحت مصدرا للمواهب القادرة على صناعة الفارق في أكبر المحافل الكروية، وهو ما انعكس بوضوح في اختيارات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأبرز لاعبي البطولة من أبناء القارة السمراء.

أخبار سعادة - كرة كأس العالم 2026 تحمل بصمة إماراتية.. ما القصة؟

سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الضوء على أبرز 10 لاعبين أفارقة تألقوا خلال منافسات كأس العالم 2026، بعدما قدموا مستويات استثنائية مع منتخباتهم، وأسهموا في تحقيق نتائج تاريخية للقارة السمراء، في نسخة اعتبرها كثيرون نقطة تحول في مسيرة الكرة الأفريقية.

وجاء اختيار هؤلاء اللاعبين ليؤكد أن أفريقيا لم تعد مجرد منافس طموح في كأس العالم، بل أصبحت تمتلك عناصر قادرة على منافسة كبار نجوم اللعبة، ولفت أنظار الأندية العالمية بفضل الأداء المميز الذي قدموه طوال البطولة.

مصطفى شوبير.. حارس كتب اسمه بين الكبار

وكان من أبرز الأسماء التي ضمتها قائمة "فيفا" حارس مرمى منتخب مصر مصطفى شوبير، الذي قدم بطولة استثنائية، وأصبح أحد أهم أسباب وصول المنتخب المصري إلى الأدوار الإقصائية، بعدما تصدى لعدد من الفرص الخطيرة، أبرزها ركلة الجزاء التي سددها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مواجهة دور الـ 16، ليؤكد امتلاكه شخصية الحراس الكبار في المباريات المصيرية.

صدى البلد | عروض مصطفى شوبير

وأشاد مراقبون بالأداء الهادئ والثقة الكبيرة التي ظهر بها شوبير، معتبرين أن البطولة شكلت نقطة انطلاق حقيقية نحو مكانة عالمية بين أفضل حراس المرمى.

حضور عربي قوي  

ولم يقتصر التألق على المنتخب المصري، إذ فرضت الكرة العربية حضورها بقوة داخل قائمة "فيفا"، من خلال المغربيين عز الدين أوناحي وإسماعيل صيباري، إلى جانب الجزائري إبراهيم مازة.

وواصل أوناحي تقديم عروضه المميزة في وسط الملعب، مؤكدا مكانته كأحد أبرز لاعبي الارتكاز في البطولة، فيما صنع إسماعيل صيباري إنجازا تاريخيا بعدما أصبح أول لاعب أفريقي يسجل في جميع مباريات منتخب بلاده بدور المجموعات، لينهي البطولة ضمن أفضل ثلاثة هدافين أفارقة.

أما الجزائري إبراهيم مازة، فكان عنوانا للمهارة الفردية، بعدما تصدر قائمة أكثر اللاعبين نجاحا في المراوغات خلال دور المجموعات بـ 12 مراوغة ناجحة، قبل أن يرفع رصيده إلى 14 مراوغة مع نهاية مشوار منتخب الجزائر، ليصبح أحد أكثر اللاعبين إمتاعا في البطولة.

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تألق جماعي يعكس تطور القارة

ولم تقتصر النجومية على منتخبات شمال أفريقيا، بل امتدت إلى مختلف أنحاء القارة، حيث ضمت القائمة الحارس المخضرم فوزينيا، الذي قاد منتخب الرأس الأخضر لتقديم مستويات دفاعية مميزة، إلى جانب ثنائي كوت ديفوار يان ديوماندي وأماد ديالو، اللذين لعبا دورا رئيسيا في قيادة "الأفيال" إلى دور الـ16 لأول مرة في تاريخ مشاركات المنتخب بكأس العالم.

كما شهدت القائمة حضور الثنائي السنغالي إسماعيلا سار، الذي أنهى البطولة هدافًا لأفريقيا برصيد أربعة أهداف، ومواطنه بابي جي، الذي لفت الأنظار بأدائه المميز، خاصة في مواجهة العراق.

وضمت القائمة كذلك يوان ويسا، الذي كان أحد أبرز نجوم منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعدما سجل ثنائية حاسمة أمام أوزبكستان، وأسهم في بلوغ منتخب بلاده الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه.

كأس العالم يعيد رسم خريطة الكرة الأفريقية

وتؤكد اختيارات الاتحاد الدولي لكرة القدم أن نسخة 2026 لم تكن مجرد بطولة ناجحة للمنتخبات الأفريقية، بل شكلت نقطة تحول في صورة الكرة بالقارة، بعدما أثبت اللاعبون الأفارقة قدرتهم على المنافسة في أعلى المستويات، ولفتوا أنظار العالم بأدائهم المميز.

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وباتت الإنجازات التي حققتها منتخبات أفريقيا في المونديال، إلى جانب بروز هذا العدد من النجوم، مؤشرا واضحا على أن القارة السمراء تمتلك جيلا جديدا قادرا على صناعة الفارق في البطولات الكبرى، وفتح صفحة جديدة في تاريخ الكرة الأفريقية.

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