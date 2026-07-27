الدكتور محمد حسين يفتتح المؤتمر الدولي الـ 11 لكلية الحقوق تحت عنوان “العدالة والتحول الرقمي”

افتتح الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا اليوم المؤتمر العلمي الدولي الـ 11 لكلية الحقوق، تحت عنوان “العدالة والتحول الرقمي”، بحضور الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد إبراهيم القائم بعمل عميد كلية الحقوق، ووكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالكلية.

توجيهات جامعة طنطا

أكد الدكتور محمد حسين خلال كلمته على أهمية المؤتمر الذى يجسد واحدة من أهم القضايا التي تشغل المجتمعات والدول في العصر الحديث، في ظل الثورة الرقمية المتسارعة والتطورات المتلاحقة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية، مضيفاً أن الجمهورية الجديدة، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت التحول الرقمي اهتمامًا غير مسبوق، باعتباره ركيزة أساسية لبناء دولة عصرية تعتمد على المعرفة، وترتقي بكفاءة مؤسساتها، وتعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، متابعاً أن قطاع العدالة شهد خلال السنوات الأخيرة خطوات نوعية نحو تطوير البنية الرقمية، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز الشفافية، وتيسير الوصول إلى الخدمات القضائية، وترسيخ مبادئ سيادة القانون.

رفع كفاءة الخدمات

أضاف رئيس الجامعة أن أهمية المؤتمر تكمن في مناقشة أبعاد التحول الرقمي في منظومة العدالة، وما يرتبط بها من قضايا تشريعية وقضائية وتقنية وأخلاقية، كما يتناول مستقبل الذكاء الاصطناعي في دعم العمل القضائي، وحماية البيانات، والأمن السيبراني، والحوكمة الرقمية، وغيرها من الموضوعات التي أصبحت تمثل محورًا رئيسيًا في تطوير المنظومات القانونية والقضائية على المستويين الوطني والدولي، مشيراً إلى أن جامعة طنطا تؤمن بأن الجامعات ليست مؤسسات لنقل المعرفة فحسب، وإنما هي بيوت خبرة وطنية، وشريك رئيس في صناعة المستقبل، ومن ثم فإنها تحرص على تنظيم المؤتمرات العلمية التي تتناول القضايا ذات الأولوية الوطنية، وتسهم في تقديم رؤى علمية وتوصيات قابلة للتطبيق تدعم متخذ القرار، وتربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع، مؤكداً أ كلية الحقوق بجامعة طنطا، استطاعت عبر تاريخها العريق، أن ترسخ مكانتها كإحدى الكليات الرائدة في مجال الدراسات القانونية، وأن تقدم إسهامات علمية متميزة في تطوير الفكر القانوني، موجهاً خالص الشكر والتقدير إلى الدكتور محمد إبراهيم القائم بعمل عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر، وإلى الدكتور رمزي الشيخ مقرر المؤتمر، والسادة أعضاء اللجنة المنظمة واللجان العلمية، وكل من أسهم في الإعداد لهذا الحدث العلمي المتميز.

دعم مؤتمر العدالة والتحول

أضاف الدكتور حاتم أمين أن انعقاد مؤتمر "العدالة والتحول الرقمي" يأتي في توقيتٍ بالغ الأهمية لتشخيص التحديات القانونية المستجدة التي فرضتها ثورة المعلومات، مشيداً بالمشاركة الدولية والعربية الواسعة للباحثين والقضاة، معربا عن تطلعه ليجدوا في المؤتمر بيئة علمية ثرية، وأن تكون هذه المشاركة بداية لتعاون علمي وبحثي مثمر يسهم في توحيد الرؤى التشريعية والقضائية على المستويين العربي والدولي، مثمناً الجهود العلمية والدعم التنظيمي واللوجستي المبذول من القائمين على المؤتمر، ولجنة التحكيم، مشيراً إلى أنه تقرر نشر الأبحاث المقبولة في عدد خاص بمجلة "روح القوانين" المحكّمة توثيقاً لهذه الجهود البحثية المتميزة.

وقال الدكتور محمد إبراهيم، القائم بعمل عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر للكلية يأتي امتدادًا للدور العلمي والوطني الذي تضطلع به كلية الحقوق بجامعة طنطا في مناقشة القضايا القانونية المعاصرة، مؤكدًا أن اختيار عنوان «العدالة والتحول الرقمي» يعكس إدراك الكلية لأهمية مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وما تفرضه من تحديات وفرص تستوجب تطوير المنظومة التشريعية والقضائية بما يحقق التوازن بين التطور التقني وحماية الحقوق والحريات.

رفع كفاءة الخدمات

ووجّه رئيس المؤتمر خالص الشكر والتقدير إلى الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، على دعمه المستمر للأنشطة العلمية والبحثية بالجامعة، وإلى الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، على مساندته المتواصلة لإنجاح المؤتمر، كما ثمّن جهود اللجنة العلمية واللجنة المنظمة، وجميع الباحثين والمشاركين، معربًا عن ثقته في أن تسهم المناقشات العلمية والتوصيات الصادرة عن المؤتمر في إثراء الفكر القانوني، ودعم مسيرة تطوير العدالة الرقمية في مصر والمنطقة العربية.