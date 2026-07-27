الأسرة أولًا.. ملتقى فكري بالغربية يجدد رسالة الأزهر في مواجهة الطلاق

أشاد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بالملتقى الفكري الأول الذي نظمته منطقة وعظ الغربية بالأزهر الشريف تحت عنوان “الطلاق.. أحكام فقهية وآثار جانبية” بكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر بطنطا، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مؤكدًا أن الملتقى يعكس رسالة الأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي، وترسيخ الوعي، ودعم استقرار الأسرة المصرية، مشددًا على استمرار دعم المحافظة لكل المبادرات التي تسهم في الحفاظ على تماسك المجتمع.

توجيهات محافظ الغربية

وحضر المهندس حسام الدين عبده، نائب محافظ الغربية، فعاليات الملتقى، إلى جانب عدد من قيادات الأزهر الشريف والقيادات التنفيذية والدينية وأساتذة جامعة الأزهر، حيث تناولت الجلسات الأحكام الشرعية لقضية الطلاق وآثارها الاجتماعية والنفسية، وسبل الحد من هذه الظاهرة.

دعم مؤسسة الأزهر الشريف

وأكد المحافظ أن بناء الأسرة الواعية والمستقرة يمثل أحد أهم ركائز بناء المجتمع، مشيرًا إلى أن محافظة الغربية تحرص على دعم المبادرات التوعوية التي تعزز قيم المسؤولية والاستقرار الأسري بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.