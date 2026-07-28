اتصالات مع باكستان.. الصين تعبر عن استيائها إزاء التطورات في مضيق هرمز

قال مصدر دبلوماسي، إن الصين أعربت عن عدم رضاها إزاء التطورات في مضيق هرمز، في ظل التوترات المتصاعدة وتأثيرها على حركة الملاحة والتجارة الدولية.



وأضاف المصدر أن بكين نقلت استياءها إلى طهران، وتضغط عليها من أجل تليين موقفها بهدف تهدئة الأوضاع والتوصل إلى حلول بشأن الأزمة.

وكانت مصادر رفيعة كشفت لـ"العربية"، عن اتصالات تقودها الصين بالتنسيق مع باكستان، بهدف خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار بين الجانبين في ظل التوتر المتصاعد بالمنطقة.

وبحسب المصادر، تركز الاتصالات على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة بين واشنطن وطهران، تمهيداً لاستئناف مفاوضات غير مباشرة تتناول عدداً من الملفات الخلافية.

كما أوضحت المصادر أن المشاورات تشمل بحث إجراءات متبادلة لبناء الثقة، في محاولة لتوفير أرضية مناسبة لإطلاق مفاوضات أوسع حول البرنامج النووي الإيراني، والأمن الإقليمي، والعقوبات المفروضة على طهران.