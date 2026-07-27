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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزيرة التنمية المحلية: إطلاق المنظومة الموحدة لتراخيص المحال لتبسيط الإجراءات ودمج الاقتصاد غير الرسمي

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
محمود محسن

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إطلاق المنظومة الموحدة لتراخيص المحال العامة، في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات الترخيص وتقنين أوضاع المحال غير المرخصة، مشيرة إلى أن المنظومة الجديدة جاءت استجابة لوجود أعداد كبيرة من المحال التي تعمل خارج المنظومة الرسمية.

وقالت منال عوض، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الحكومة نجحت في إعداد منظومة متكاملة تسهل على المواطنين الحصول على تراخيص المحال، من خلال تعاون وثيق بين عدد من الجهات الحكومية، على رأسها وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والبيئة، مؤكدة أنه تم ربط جميع الجهات المعنية عبر منصة موحدة تتيح للمواطن التقدم بطلب الحصول على الترخيص بسهولة.

وتابعت أن المنظومة الجديدة تستهدف تبسيط الإجراءات، وسرعة استخراج التراخيص، ودعم التحول الرقمي الشامل، إلى جانب دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في دعم أصحاب المحال وتعزيز استثماراتهم.

وأشارت إلى أن المنظومة تعالج العديد من التحديات التي كانت تواجه أصحاب المحال، من خلال توحيد جهة واحدة تتولى جميع الإجراءات، وتطبيق معايير موحدة في جميع محافظات الجمهورية، مع تحديد مدة زمنية قصوى وملزمة للانتهاء من إصدار الموافقات.

 نظام تتبع ذكي

وأكدت أن المنظومة تعتمد على معاملة رقمية متكاملة عبر منصة "مصر الرقمية"، إلى جانب نظام تتبع ذكي يتيح للمواطن متابعة حالة طلبه لحظة بلحظة، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الترخيص المحال العامة المنظومة

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