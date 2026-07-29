محاكمة 3 متهمين فى قضية تنظيم الجبهة.. الأحد

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الأحد المقبل الموافق 2 أغسطس 2026، محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، جنايات التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية، بالاشتراك مع اثنين آخرين في القضية المقيدة برقم 2147 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.