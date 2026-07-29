مديرة سياسات قضايا المناخ بمنظمة أوكسفام الدولية: يجب خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري

قالت ماريانا باولي، مديرة السياسات العالمية لقضايا المناخ والعدالة الاقتصادية بمنظمة أوكسفام الدولية، إنه من الضروري، مكافحة التغيرات المناخية من خلال التقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري، لأن هناك عددًا محدودًا من الشركات يحقق أرباحًا طائلة من إنتاج الوقود الأحفوري واستخداماته.

أضافت خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن إحصاءات تشير إلى أن التغيرات المناخية تؤثر في ملايين الأشخاص حول العالم، من خلال ارتفاع درجات الحرارة والفيضانات وغيرها من الظواهر المناخية المتطرفة.

وتابعت: "من ثم، فإننا نبذل جهودًا من أجل الحد من الأرباح التي تحققها تلك الشركات، وفرض سياسات وإجراءات أكثر صرامة على الشركات التي تستمر في استغلال الوقود الأحفوري، بما يسهم في الحد من الانبعاثات والتخفيف من آثار التغير المناخي".