خالد الغندور: لاعب كبير يطلب أموالا كثيرة.. والبيع قد يكون الأقرب

علق الإعلامي خالد الغندور على أحد ملفات الانتقالات، من خلال منشور عبر حسابه على فيسبوك، تحدث فيه عن لاعب كبير يطلب راتبا مرتفعا، أو قد يتم بيعه بسبب قيمة العرض المقدم له.

وكتب الغندور: لاعب كبير أوي عايز فلوس كثير أوي أو يتباع بسرعة أوي عشان المبلغ المعروض عليه كبير أوي، دون أن يكشف عن اسم اللاعب أو النادي، لتثير تصريحاته حالة من الجدل والتساؤلات بين الجماهير حول هوية اللاعب المقصود.

علي الجانب الاخر كان قد أثار الإعلامي خالد الغندور الجدل برسالة حادة دافع خلالها عن نادي الزمالك، منتقدا ما وصفه بالطريقة التي يتعامل بها بعض الإعلاميين مع النادي، وذلك بالتزامن مع استعدادات الفريق لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد 2026-2027.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "بعض الإعلاميين فاكرين نفسهم وكلاء نيابة وبيحققوا مع المتهم الزمالك، وأكبر جريمة عملها إنه فاز بالدوري وتأهل لدوري الأبطال ودفع الفلوس وطلع الرخصة."