شاهد| بي ام دبليو X5 موديل 2027

كشفت شركة بي ام دبليو عن طرازها الجديد بي ام دبليو X5 موديل 2027 ، وتنتمي X5 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

بي ام دبليو X5 موديل 2027

مواصفات بي ام دبليو X5 موديل 2027

زودت سيارة بي ام دبليو X5 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، زيادة قاعدة العجلات لتصل إلى 3165 مم، وتنعكس هذه الزيادة بشكل مباشر على مساحة الصف الثاني، لتمنح الركاب الخلفيين راحة أكبر، وبها لمسات خاصة من بينها تصاميم جديدة للعجلات، وعناصر زخرفية مميزة عند زاوية هوفمايستر الشهيرة في العمود الخلفي.

بي ام دبليو X5 موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة بي ام دبليو X5 موديل 2027 بها، مصابيح نهارية LED بخطوط مائلة بدلاً من التصميم على شكل X الموجود في النسخة العالمية، وبها شريطين ضوئيين بين المصابيح الأمامية والشبك الكلوي، وبها مقابض أبواب مدمجة داخل الأعمدة الجانبية، وبها نظام مساعدة السائق واعتمدت بي ام دبليو على برمجيات شركة Momenta الصينية، التي تستخدم تقنيات ذكاء اصطناعي تم تدريبها محلياً لتقديم نظام قيادة مساعد يعمل من نقطة الانطلاق وحتى الوجهة النهائية.

بي ام دبليو X5 موديل 2027

تعتمد سيارة بي ام دبليو X5 موديل 2027 علي، مستشعر LiDAR، وبها أنظمة مساعدة، وبها مقاعد جديدة للراكب الأمامي ولركاب الصف الثاني، وبها شاشة ترفيه قابلة للطي مخصصة للمقاعد الخلفية تدعم عرض المحتوى بدقة 8K وتشغيل الألعاب .

محرك بي ام دبليو X5 موديل 2027

بي ام دبليو X5 موديل 2027

سيارة بي ام دبليو X5 موديل 2027 سيمكنها قطع مسافة 1000 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبلف الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ شركة بي ام دبليو في صناعة السيارات

تأسست شركة بي ام دبليو في عام 1916، وانطلقت الشركة تحت اسم "بايريشه موتورن فيرك" والتي تعني مصانع المحركات البافارية في مدينة ميونخ الألمانية.

بي ام دبليو X5 موديل 2027

وركزت في سنواتها الأولى على تصميم وتصنيع محركات الطائرات القوية التي استخدمت في الحرب العالمية الأولى، وانتجت الدراجات النارية عام 1923، وأطلق عليها اسم BMW R32 وحققت نجاح كبير ومهدت الطريق لإنتاج السيارات الكاملة.