إصابة 12 فلسطينيا في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على وسط وغرب غزة

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أصيب 12 فلسطينيا، اليوم الثلاثاء في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على وسط وغرب غزة.

وأفاد مجمع العودة الطبي في مخيم النصيرات بإصابة 9 مواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لتجمع للمواطنين في منطقة سوق البلاطة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفي سياق متصل، أُصيب ثلاثة مواطنين جراء قصف طائرة مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي سطح بناية سكنية لعائلة الكولك في شارع الوحدة بحي الرمال غرب مدينة غزة.

وأوضحت الإسعاف والطوارئ في غزة أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج، دون أن تتضح طبيعة إصاباتهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، وسط استمرار القصف على مناطق متفرقة من القطاع.