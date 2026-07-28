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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمى الدولى السادس للاتصالات (ITC-EGYPT 2026)

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمى الدولى السادس للاتصالات (ITC-EGYPT 2026)
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمى الدولى السادس للاتصالات (ITC-EGYPT 2026)
شيماء جمال

في إطار اهتمام الدولة المصرية بدعم البحث العلمي والابتكار، باعتبارهما من أهم ركائز بناء الإنسان في الجمهورية الجديدة، وتنفيذًا لرؤية مواكبة التطور المتسارع في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات "ITC Egypt 2026"، بحضور عدد من الوزراء، وقادة القوات المسلحة، والشخصيات العامة، وفقا لما جاء عبر cعbc.

وشارك في المؤتمر نخبة من العلماء والباحثين والمتخصصين من مختلف الجامعات والمؤسسات الحكومية والبحثية، حيث استعرضوا أحدث الأبحاث والتطبيقات العلمية، بما يعزز تبادل الخبرات ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين المؤسسات العلمية والبحثية. كما تناولت الجلسات العلمية عددًا من الموضوعات المتخصصة في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا، إلى جانب عرض أحدث نتائج البحوث العلمية.

وأكد مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، خلال فعاليات المؤتمر، اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بدعم البحث العلمي والابتكار، باعتبارهما ركيزة أساسية لمواكبة التطورات التكنولوجية. كما أوضح رئيس المؤتمر أن المؤتمر يمثل منصة علمية لتبادل الخبرات وعرض أحدث نتائج البحوث العلمية، بما يواكب التطور المستمر في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وعكس المعرض المصاحب للمؤتمر حجم الجهد العلمي للمشاركين، حيث ضم عددًا من الابتكارات والمشروعات البحثية المتميزة، التي تؤكد أهمية الاستثمار في البحث العلمي ودعم الأفكار المبتكرة لمواكبة التطور التكنولوجي وتعزيز مسيرة التنمية.

الدولة المصرية التطور الاتصالات الأكاديمية العسكرية المصرية القوات المسلحة

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الأكاديمية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات | صور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026

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