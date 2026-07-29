سمية موسى السابعة على الجمهورية علمي علوم: أحلم بأن أصبح مثل أحمد زويل وسميرة موسى

أعربت الطالبة سمية موسى إبراهيم، الحاصلة على المركز السابع على مستوى الجمهورية بالشعبة العلمية "علوم"، عن سعادتها الكبيرة بالتفوق في الثانوية العامة، مؤكدة أن هذا الإنجاز يمثل بداية لتحقيق طموحات علمية أكبر خلال المرحلة المقبلة.

وقالت سمية، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، إنها لم تحسم قرارها النهائي بشأن الكلية التي ستلتحق بها، موضحة أنها لا تزال تفاضل بين كليتي الطب والعلوم، وستختار المسار الذي يتوافق مع شغفها وطموحاتها المستقبلية.

وأكدت أنها لن تنظر إلى اختيار الكلية باعتباره مرتبطًا بالمجموع فقط، بل بما تستطيع أن تقدمه من إنجازات في المستقبل، قائلة إنها تحلم بأن تسير على خطى العالم الراحل الدكتور أحمد زويل، والدكتورة سميرة موسى، وأن تحقق إنجازات علمية ترفع اسم مصر في المحافل الدولية.

من جانبه، أعرب والدها عن فخره الشديد بما حققته ابنته، مؤكدًا أنه كان واثقًا في قدرتها على التفوق منذ بداية العام الدراسي، مشيرًا إلى أن الأسرة ستترك لها حرية اختيار الكلية التي تحقق طموحها، مع تقديم كل الدعم اللازم لها.

وأوضحت سمية أن العام الدراسي لم يكن سهلًا، إلا أنها استمتعت بدراسة المناهج، لافتة إلى أن مادة الكيمياء، وخاصة الكيمياء العضوية، كانت من أكثر المواد التي جذبت اهتمامها، مؤكدة أن حبها للعلم والبحث هو الدافع الأكبر لها لمواصلة التفوق وتحقيق إنجازات علمية تخدم وطنها.

