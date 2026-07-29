بعد تكرار حوادث الغرق.. تحذيرات عاجلة للمصطافين ورسائل مهمة قبل النزول إلى البحر

في ظل تكرار حوادث الغرق على عدد من الشواطئ خلال الفترة الأخيرة، جدد خبراء السلامة المائية تحذيراتهم للمواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ وعدم تجاهل الرايات التحذيرية، مؤكدين أن الوعي بمخاطر البحر واحترام قواعد السلامة يمثلان خط الدفاع الأول لحماية الأرواح خلال موسم الصيف.

رجال الإنقاذ لحماية الأرواح

أكد الدكتور حازم الروبي، رئيس اللجنة الفنية للمعاينة وتقييم وتأمين المسطحات المائية، أن وجود رجال الإنقاذ على الشواطئ يهدف إلى حماية المصطافين وضمان استمتاعهم بالبحر في أجواء آمنة، مشددًا على أن الالتزام بتعليماتهم ضرورة لا تحتمل المجازفة، خاصة عند رفع الراية الحمراء التي تعني منع نزول المياه بسبب خطورة حالة البحر.

تجاهل التحذيرات قد ينتهي بكارثة

وأشار الروبي إلى أن بعض المواطنين يتجاهلون تعليمات الإنقاذ رغم خطورتها، مستشهدًا بحوادث شهدتها شواطئ بورسعيد مؤخرًا، مؤكدًا أن الإصرار على النزول إلى البحر رغم التحذيرات قد يحول رحلة ترفيهية إلى مأساة، ويعرض حياة الأفراد وأسرهم لخطر حقيقي.

البحر له قوانينه

وأوضح أن البحر يتأثر بالتقلبات الجوية والتيارات الساحلية، وهو ما يتطلب نشر ثقافة السلامة المائية بين المواطنين، داعيًا الأسر إلى متابعة الصفحات الرسمية للمدن الساحلية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تنشر باستمرار تحذيرات وتحديثات بشأن حالة الشواطئ قبل التوجه إليها.

اهتمام الدولة بالسلامة المائية

وأكد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف السلامة على الشواطئ والمسطحات المائية، مشيرًا إلى إطلاق مبادرة "مصر بلا غرقى" قبل خمس سنوات برعاية القيادة السياسية، إلى جانب إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة المائية، التي تستهدف وضع منظومة متكاملة لحماية المواطنين في الشواطئ وحمامات السباحة والمسطحات المائية المختلفة.

دلالات الرايات على الشواطئ

وأوضح الروبي أن الالتزام بألوان الرايات المرفوعة على الشواطئ يعد من أهم قواعد السلامة، حيث تشير الراية الخضراء أو البيضاء إلى أن السباحة آمنة، بينما تعني الراية الصفراء إمكانية النزول إلى المياه مع ضرورة توخي الحذر والالتزام بالتعليمات بسبب ارتفاع الأمواج، أما الراية الحمراء أو السوداء فتشير إلى حظر النزول تمامًا، لوجود تيارات ساحبة تشكل خطرًا بالغًا على حياة السباحين، وقد تجرفهم إلى أعماق البحر خلال ثوانٍ.

الوعي مسؤولية الجميع

واختتم الروبي تصريحاته بالتأكيد على أن نشر ثقافة السلامة المائية مسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية والمواطنين، مشددًا على أن الالتزام بالإرشادات والإنصات لتحذيرات رجال الإنقاذ هو السبيل الأهم للحد من حوادث الغرق والحفاظ على الأرواح خلال موسم المصايف.