الصين تحذر من الرد إذا مضت أمريكا في حظر الروبوتات

قالت وزارة التجارة الصينية اليوم / الخميس / إن الصين سترد بحزم وتحمي مصالحها إذا أصرت الولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات أحادية الجانب بشأن حظر استيراد الروبوتات الصينية الجديدة ومحولات الطاقة.

وحثت الوزارة - حسبما نقلت منصة "أيدج ماليزيا" الاقتصادية والمالية- الولايات المتحدة على سحب هذه الإجراءات فورًا ووقف تصرفاتها الخاطئة، قائلة إنها تميّز ضد الشركات والمنتجات الصينية وتقمعها.

وكانت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية قد أصدرت أول أمس/الثلاثاء/ إجراءات تهدف إلى حماية تطوير الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة من تهديدات الأمن القومي، وإعادة الصناعات الرئيسية التي من التوقع أن تشهد نموًا كبيرًا إلى داخل البلاد.

وقالت الصين إن اللجنة الأمريكية تجاهلت اعتراضاتها المتكررة، وواصلت تشديد إجراءاتها التقييدية.

واتهمت الوزارة الأمريكية بتوسيع مفهوم الأمن القومي بشكل مفرط، ووصفت الإجراءات بأنها تشويه للسوق وسلوك تنمر أحادي الجانب، مشيرة إلى أنها تتجاهل مصالح الشركات والصناعات الصينية والأمريكية.