محافظ الوادي الجديد تتفقد بدء التشغيل التجريبي لأول مصنع لإنتاج الشكائر

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد اليوم، بدء التشغيل التجريبي لمصنع إنتاج شكائر الزماط بالمجمع الحرفي بالمنطقة الصناعية بمدينة الخارجة، وذلك لأول مرة تمهيدًا لافتتاحه رسميًا وبدء التشغيل الكامل، يرافقها جهاد متولي رئيس المركز، و علاء سماسيري مدير مجمع التمور.

وأكدت محافظ الوادي الجديد أن المصنع يُعد إضافة جديدة للقطاع الإنتاجي بالمحافظة، وذلك في إطار الشراكة والتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، حيث تم تجهيزه بأحدث ماكينات الخياطة والتجهيز، إلى جانب استخدام خامات عالية الجودة لإنتاج شكائر الزماط وأغلفة المواد الغذائية بمواصفات تلبي احتياجات السوق، بما يسهم في دعم المزارعين والمنتجين وتوفير منتج محلي بجودة تنافسية.

واطلعت محافظ الوادي الجديد خلال الجولة، على مراحل التشغيل التجريبي وخطوط الإنتاج، كما التقت بالعاملات اللاتي تلقين التدريب بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة؛ بهدف دعم وتمكين المرأة المعيلة من الأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير مصدر دخل يتيح حياة كريمة لهن، مشيدةً بمستوى الأداء وجودة الإنتاج، وموجهةً بسرعة استكمال جميع التجهيزات النهائية استعدادًا للافتتاح الرسمي، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.

وأوضحت أن المشروع يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد، ويستهدف توفير نحو 100 فرصة عمل مباشرة، ويضم 50 ماكينة خياطة حديثة، بالإضافة إلى وحدتين قص كهربائيتين، بما يعزز القدرة الإنتاجية للمجمع، ويدعم جهود المحافظة في توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.