إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بأجا

أصيب 3 أشخاص، إثر وقوع مشاجرة استخدمت خلالها أسلحة بيضاء بجوار بنك مصر بمدينة أجا بمحافظة الدقهلية.

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة ثلاثة أشخاص نتيجة تعدٍ من آخرين باستخدام مطواة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ونقل المصابين إلى مستشفى أجا المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وأسفر الحادث عن إصابة:

أحمد رضا كامل (19 عامًا) بجرح قطعي بالوجه.

محمد هاني محمود (17 عامًا) بجرح قطعي بالوجه.

معاذ عبده السيد (15 عامًا) بجرح قطعي بالكتف الأيسر والفخذ الأيسر.



تم نقل المصابببن إلى مستشفى اجا وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وتولت النيابة التحقيق .