لدينا أدوات قوية ولا نأخذ قرار برد فعل انفعالي.. تصريحات ورسائل قوية من رئيس الوزراء بشأن حادث سفينتي ميناء دمياط

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل وملابسات حادث حريق سفينتين في ميناء دمياط بسبب استهداف بطائرة مسيرة ، وذلك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الاسبوعي .

تفاصيل حادث ميناء دمياط

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه بمجرد الإعلان عن حادث حريق في ميناء دمياط بدأت الدولة في التحرك في عدة إجراءات .



وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" ما تم هو إدارة أزمة من الدرجة الأولى من كل أجهزة الدولة ".

وتابع مدبولي :" أمس ظهرا تم إبلاغنا من وزير البترول بتواجد حريق في سفينتين في ميناء دمياط وإحنا عندنا مجموعة من سفن التغييز لتأمين احتياجات الطاقة ولدينا 3 سفن في ميناء السخنة وسفينة في ميناء دمياط ".



واكمل مدبولي :" وبجوار سفينة التغويز يكون هناك سفينة تخزين وسفينة التغويز عبارة عن مصنع كامل لضخ الغاز في الشبكة القومية للغاز ".

سفينة التخزين سليمة

ولفت مدبولي :" سفينة التخزين لم يحدث تأثير فيها بسبب الاستهداف بطائرة مسيرة وهي سليمة بنسبة 100 % والتأثير السلبي كان على سفينة التغويز "، مضيفا:" بمجرد حدوث الحريق تم التواصل مع وزير النقل وكل الأجهزة الأمنية والسيادية في الدولة للتعامل مع هذا الامر ".

وتابع مدبولي :" بمجرد حدوث حريق سفينتين في ميناء دمياط كان شغلنا الشاغل التعامل مع الحريق وتم تشكيل مجموعة عمل للتعامل مع الأمر".

لا نأخذ رد فعل انفعالي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لا تأخذ أي قرارات برد فعل انفعالي ونحن في خضم ازمة عالمية كبيرة ونعي أنه هناك مصالح تحاول أن تجر دول للدخول في الصراع .



وقال مدبولي، :" نحن نتعامل بمنتهى الحكمة والرزانة ولدينا أدواتنا للتعامل كدولة قوية وفاعلة في المنطقة ".



وتابع مدبولي :" القيادة السياسية كانت واضحة بأن مصر لن تنجر في الأزمة الحالية في الشرق الأوسط والعالم كله يشيد يحكمة القرار والموقف المصري التعامل مع الأزمة ".

وتابع مدبولي : "من الوارد تواجد بعض المصالح التي تحاول ان توسع من نطاق هذا الصراع في المنطقة".

وأكمل مدبولي: "إطالة امد الصراع في الشرق الأوسط من الوارد أن يجر المنطقة بأكملها على الأزمة "، مضيفا:" هناك لجنة على اعلى مستوى من الجهات الأمنية والسيادية في الدولة تقيم وتحدد الرؤى والتوجهات والقيادة السياسية تحافظ على مقدرات الدولة ".

التعامل مع الحادث باحترافية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعاملت باحترافية وسرعة مع حادث حريق سفينة غاز مسال في ميناء دمياط، مشيدًا بجهود جميع الجهات التي شاركت في احتواء الموقف، والتي وصفها بأنها "ملحمة وطنية" حالت دون وقوع كارثة محتملة، مع استمرار حركة الملاحة بالميناء بصورة طبيعية.

السيطرة السريعة على الحريق



وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إن السفينتين كانتا متصلتين عبر مجموعة من المواسير، وتم على الفور فصل الاتصال بينهما وإبعاد سفينة التخزين عن الرصيف والسفينة الأخرى، بعد السيطرة السريعة على الحريق الذي نشب بها.

وأوضح رئيس الوزراء أن القاطرة التي كانت تتولى تشغيل سفينة التخزين غادرت موقعها فورًا كإجراء احترازي متبع في مثل هذه الظروف، لافتًا إلى أن السفينة كانت تحمل كميات ضخمة من الغاز المسال تُقدر بآلاف الأطنان، ما استدعى تنفيذ أعلى درجات التأمين.

عملية قطر السفينة وإخراجها



وأضاف أن الدولة دفعت بأربع قاطرات مصرية بأطقمها الفنية لتنفيذ عملية قطر السفينة وإخراجها لمسافة تقترب من 3.5 كيلومتر داخل المياه، وذلك لتأمين الميناء بالكامل تحسبًا لأي تطورات قد تنتج عن الحريق.

وأشار مدبولي إلى أن هذا التحرك السريع جاء لتجنب أي تداعيات قد تؤثر على منشآت الميناء أو حركة الملاحة في حال خروج الموقف عن السيطرة، مؤكدًا أن الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة المعنية نجحت في احتواء الأزمة بكفاءة.

حركة التشغيل داخل ميناء دمياط



وشدد رئيس الوزراء على أن حركة التشغيل داخل ميناء دمياط لم تتأثر بالحادث، موضحًا أن الميناء استقبل وغادره، أمس، 15 سفينة بصورة طبيعية، بما يعكس جاهزية أجهزة الدولة وقدرتها على إدارة الأزمات بكفاءة عالية.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن حركة الملاحة في ميناء دمياط عادت إلى طبيعتها بعد السيطرة على الحريق.



وقال مدبولي :" اتخذنا إجراءات أمنية سريعة للتعامل مع حادث ميناء دمياط.



وتابع رئيس الوزراء : نعمل على تأمين شحنات السفن في ميناء دمياط على مدار الساعة".

منظومة الطاقة لم تتأثر



أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن منظومة الطاقة والغاز في مصر لم تتأثر بعد حادث ميناء دمياط.



أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعاملت باحترافية وسرعة مع حادث حريق سفينة غاز مسال في ميناء دمياط، مشيدًا بجهود جميع الجهات التي شاركت في احتواء الموقف، والتي وصفها بأنها "ملحمة وطنية" حالت دون وقوع كارثة محتملة، مع استمرار حركة الملاحة بالميناء بصورة طبيعية.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم السيطرة على الحريق بميناء دمياط وإزالة خطر انفجار كبير.



وقال مدبولي، :" جرى التنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية للتعامل مع حادث ميناء دمياط".

وأضاف رئيس الوزراء :" تمكنا من تشغيل منظومة بديلة للطاقة فور وقوع حادث ميناء دمياط".

وتابع رئيس الوزراء :" لم تعلن أي جهة رسمية مسؤوليتها عن حادث ميناء دمياط.. و تعاملنا مع حادث ميناء دمياط باحترافية وكفاءة عالية".

الإسكان الاجتماعي



أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الوحدات السكنية التابعة للإسكان الاجتماعي الدولة أنفقت عليها مئات المليارات وتم بناء أكثر من مليون وحدة تابعة لبرنامج الإسكان الاجتماعي .



وقال مدبولي، :" البعض يستغل الوحدات السكنية التابعة للإسكان الاجتماعي لغرض غير مخصص للسكن ومينفعش الدولة تسكت ".

وتابع مدبولي:" الدولة تدعم وحدات الإسكان الاجتماعي دعم كامل وعند التحقق من إشغال المستفيد للوحدة ونجد ممارسات وأغراض غير مخصصة للسكن وتأجيرها لأخرين وغيرها من الممارسات في هذا الوقت مينفعش أسكت كدولة على ده".

وتابع مدبولي:" مينفعش شقة بتتاخد بربع قيمتها ولا يتم استغلالها للغرض الأساسي الذي سعت له الدولة له وهو توفير إسكان لائق للشباب ".

الثانوية العامة



أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الجدل الذي أثير بشأن ارتفاع نتائج طلاب إحدى لجان الثانوية العامة في مركز فاقوس لا يستند إلى وقائع، موضحًا أن مراجعة بيانات الطلاب أثبتت أنهم من المتفوقين دراسيًا منذ سنوات، وليسوا حالة استثنائية.

إعلان نتيجة الثانوية العامة



وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إنه تواصل فور إعلان نتيجة الثانوية العامة مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقب تداول تساؤلات بشأن ارتفاع نسب النجاح داخل لجنة فاقوس، موضحًا أن الوزارة راجعت السجل الدراسي للطلاب، وتبين أنهم حققوا نتائج متميزة منذ المرحلة الإعدادية، كما حافظوا على تفوقهم خلال الصفين الأول والثاني الثانوي.



وأضاف رئيس الوزراء أن وجود لجنة تضم عددًا كبيرًا من الطلاب المتفوقين أمر طبيعي، معربًا عن أمله في أن تضم جميع اللجان هذه النماذج المتميزة من الطلاب الذين يواصلون الحفاظ على تفوقهم الدراسي.

تغيير نظرة المجتمع تجاه التعليم التكنولوجي



وفي سياق آخر، أكد مدبولي أن الدولة نجحت في تغيير نظرة المجتمع تجاه التعليم التكنولوجي، مشيرًا إلى أن العديد من الأسر أصبحت تدرك أهمية هذا النوع من التعليم في توفير فرص عمل حقيقية ومستقبل مهني واعد لأبنائها.

وأوضح أن الحكومة لم تكتفِ بإنشاء المدارس التكنولوجية، بل توسعت أيضًا في إنشاء الجامعات التكنولوجية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف إتاحة الفرصة أمام الطلاب الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية، إلى جانب توفير مسار تعليمي مرتبط مباشرة باحتياجات سوق العمل.

مواجهة مخاطر مواقع التواصل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم الانتهاء من إعداد مسودة قانون لمواجهة مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الجديد.

وأوضح رئيس الوزراء في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن لجنة جرى تشكيلها لدراسة هذا الملف، مشيرًا إلى أنه جارٍ الانتهاء من المسودة تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب في أقرب فرصة.

وأكد مدبولي أن الدولة تتعامل مع ممارسات تهدد السلم والأمن الاجتماعي، وتتضمن إساءات غير لائقة لثوابت المجتمع والموروث الحضاري والديني.