تفاصيل طرح أذون خزانة بـ 186.007مليار جنيه

اعلن البنك المركزي عن تفاصيل بيع أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما في مزاد جرى تنظيمه صباح اليوم الخميس 30-7-2026.

كشف البنك المركزي عن طرحه أجلي الخزانة نيابة عن وزارة المالية؛ بقيمة تبلغ 105 مليار جنيه لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة.

وقال التقرير إنه إجمالي العروض المقدمة من المستثمرين بلغت 1796 طلبًا بقيمة 186.007 مليار جنيه بما يعادل 3.64 مليار دولار.

تفاصيل الطرح

وبلغ حجم الطلبات التي قدمها المستثمرين في أجل 364 يوما نحو 1186 طلبًا مقدمًا بقيمة 88.74 مليار جنيه بما يساوي 1.73 مليار دولار من أصل 45 مليار جنيه كانت مستهدفة.

وصل متوسط سعر الفائدة المطروح به الأجل نحو 26.329% و أعلي سعر بنسبة 30% و أقل سعر بنسبة 25.73%.

وسجل حجم الطلبات التي قدمها المستثمرين في أجل 182 يوما، نحو 610 طلبًا مقدمًا بقيمة 97.267 مليار جنيه بما يعادل 1.904 مليار دولار .

وصل متوسط سعر الفائدة المقبول به الطرح 26.4% وأعلي سعر بنسبة 35% وأقل سعر بنسبة 24.5%.