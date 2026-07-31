دعاء للمتوفي يوم الجمعة.. ردده لعلك تصادف ساعة الإجابة

دعاء للمتوفي يوم الجمعة.. يعد الدعاء للمتوفى يوم الجمعة من الأعمال المباركة التي يحرص عليها المسلمون لما يحمله هذا اليوم من فضل عظيم ومكانة خاصة.

وقد وردت أحاديث نبوية تشير إلى خصوصية الوفاة في هذا التوقيت، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من يموت يوم الجمعة أو في ليلتها يقيه الله عز وجل من فتنة القبر، وهو ما يعكس رحمة الله الواسعة بعباده.

كما ورد عن الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح أن القبر هو أول مراحل الآخرة، فإن كان حال الإنسان فيه يسيرًا كان ما بعده أهون، وإن كان غير ذلك كان ما بعده أشد، وهو ما يبرز أهمية الاستعداد لهذه المرحلة بالدعاء والعمل الصالح.

ومن هذا المنطلق، فإن الدعاء للمتوفى في يوم الجمعة يحمل أجرًا كبيرًا وثوابًا عظيمًا، خاصة أن هذا اليوم يعد من أفضل أيام الأسبوع عند الله، وتضاعف فيه الحسنات وتُستجاب فيه الدعوات. كما أن الوفاة في هذا اليوم المبارك تُعد من علامات حسن الخاتمة التي يرجوها كل مسلم، ولذلك ينبغي على الأحياء اغتنام هذا الوقت بالدعاء للراحلين بالرحمة والمغفرة، سائلين الله أن يوسع مدخلهم، وينير قبورهم، ويجعلها روضة من رياض الجنة، وأن يتقبل منهم صالح الأعمال ويغفر لهم الزلات، فالدعاء هو صلة باقية لا تنقطع بين الأحياء والأموات، ووسيلة عظيمة لرفع درجاتهم وتخفيف ما قد يلقونه في عالم البرزخ.

دعاء للمتوفي يوم الجمعة اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور دعاء الجمعة للمتوفي اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر ، وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له فيه اللّهم إنّي أعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة، فإن جار البادية يتحول. اللّهم إنّي أسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً متقبلاًاللهم بحجم سمائك أرح قلوبنا، وأسعدنا سعادة لا تفنى.

دعاء للمتوفي

دعاء للمتوفي اللهم ارحم أموات ينتظرون منا الدعاء واغفرلهم ونور قبورهم، واجعل قبورهم بردًا وسلامًا اللهم آنس موتانا في وحدتهم، وفي وحشتهم وفي غربتهم وافرش قبورهم من فراش الجنة،برحمتك يا أرحم الراحمين.

ساعة الإجابة يوم الجمعة

في هذا اليوم ساعة إجابة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي فسأل الله خيرا إلا أعطاه اللَّهُمَّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

اللَّهُمَّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه إنّك أنت الغفور الرّحيم

اللهم في يوم الجمعة؛ ارحم من ضمه التراب واشفي من انهكه الوجع وأغث من أثقله الهم واهدي من غرته الدنيا.