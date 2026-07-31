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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مدخل الرأس الشريف في مسجد الحسين.. ماذا تعرف عن الباب الأخضر؟

مدخل الرأس الشريف في مسجد الحسين
مدخل الرأس الشريف في مسجد الحسين
محمد شحتة

مدخل الرأس الشريف في مسجد الإمام الحسين بالقاهرة من أكثر المواضع التي تستوقف زوار المسجد، لما يرتبط به من روايات تاريخية متداولة عن دخول الرأس الشريف للإمام الحسين رضي الله عنه إلى مصر في العصر الفاطمي.

ويُعرف هذا الموضع باسم "الباب الأخضر"، الذي ارتبط اسمه، وفق بعض المصادر التاريخية، بلون الحرير الأخضر الذي وُضع فيه الرأس الشريف أثناء نقله. ولا يزال هذا المدخل يحظى باهتمام الزائرين والباحثين في تاريخ القاهرة الإسلامية، لما يمثله من قيمة تاريخية وتراثية، مع بقاء الروايات المتعلقة بموضع الرأس الشريف محل نقاش بين المؤرخين.

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رأس سيدنا الحسين

وتم الإجماع على أنَّ الرأس الطاهر وصل إلى القاهرة من عسقلان في (يوم الأحد ثامن جمادى الآخرة سنة خمسمئة وتسع وأربعين) فحمله الأمير (سيف المملكة مكين)، والقاضي (ابن مسكين) إلى السرداب الخليفي العظيم بقصر الزمرد، فحُفِظَ مؤقتًا بالسرداب من عاشر جمادى الآخرة في خلافة (الفائز الفاطمي) على يد وزيره (الصالح طلائع بن رزيك)، حتى بُنِيَ القبر الحالي والقبة عند باب الديلم، الواقع وقتئذ في الجنوب الشرقي من القصر الكبير، والمعروف الآن بالباب الأخضر.

فحمل الرأس الشريف من السرداب العظيم إلى هذا القبر، ودفن به في الثلاثاء الأخير من ربيع الآخر على المشهور من العام التالي، وهو موعد الذكرى السنوية الكبرى بمصر للإمام الحسين "رضى الله عنه".

وصف مسجد الحسين

مسجد الإمام الحسين بن علي يقع في القاهرة القديمة في الحي الذي سمى باسم الإمام (حي الحسين) وبجوار المسجد أيضا يوجد خان الخليلي الشهير والجامع الأزهر

بني المسجد في عهد الفاطميين سنة 549 هجرية الموافق لسنة 1154 ميلادية تحت إشراف الوزير الصالح طلائع، ويضم المسجد 3 أبواب مبنية بالرخام الأبيض تطل على خان الخليلي، وبابًا آخر بجوار القبة ويعرف بالباب الأخضر.

سمي المسجد بهذا الاسم إستنادا لروايات قسم من المؤرخين المصريين بوجود رأس الحسين بن علي مدفونًا به، إذ تذكر هذه الروايات أنه مع بداية الحروب الصليبية خاف حاكم مصر الخليفة الفاطمي على الرأس الشريف من الأذى الذي قد يلحق بها في مكانها الأول في مدينة عسقلان بفلسطين، فأرسل يطلب قدوم الرأس إلى مصر وحمل الرأس الشريف إلى مصر ودفن في مكانه الحالي وأقيم المسجد عليه

يشتمل المبنى على خمسة صفوف من العقود المحمولة على أعمدة رخامية ومحرابه بني من قطع صغيرة من القيشاني الملون بدلا من الرخام وهو مصنوع عام 1303 هـ وبجانبه منبر من الخشب يجاوره بابان يؤديان إلى القبة وثالث يؤدي إلى حجرة المخلفات التي بنيت عام 1311 هـ. والمسجد مبني بالحجر الأحمر على الطراز الغوطي أما منارته التي تقع في الركن الغربي القبلي فقد بنيت على نمط المآذن العثمانية فهي اسطوانية الشكل. ولها دورتان وتنتهي بمخروط وللمسجد ثلاثة أبواب من الجهة الغربية وباب من الجهة القبلية وباب من الجهة البحرية يؤدي إلى صحن به مكان الوضوء.

مسجد الحسين الإمام الحسين رأس سيدنا الحسين مدخل الرأس الشريف الباب الأخضر الغرفة النبوية

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