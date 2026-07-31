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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد سن الخمسين.. فوائد بذور اليقطين لصحة البروستاتا والذكورة

بذور اليقطين
بذور اليقطين
هاجر هانئ

يُعد الحفاظ على صحة البروستاتا للرجال أمراً بالغ الأهمية، لا سيما مع التقدم في العمر؛ إذ يمكن لاتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات أن يعزز صحة غدة البروستاتا بشكل كبير، بل ويقلل من احتمالية الإصابة بمشاكلها.

ثمة أطعمة تفوق غيرها في فوائدها لصحة البروستاتا؛ فالعديد من الفواكه -مثل الطماطم والبطيخ والرمان- تزخر بمضادات الأكسدة التي تدعم خلايا البروستاتا وتساعد في مكافحة السرطان. وتبرز الطماطم بصفة خاصة لاحتوائها على مادة "الليكوبين"، التي يمكن أن تسهم في خفض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

بذور اليقطين: علاج طبيعي لصحة البروستاتا


تُعد بذور اليقطين مفيدة للبروستاتا؛ فهي غنية بالعناصر الغذائية التي تساعد في الحفاظ على صحة غدة البروستاتا.

عناصر غذائية أساسية تدعم صحة البروستاتا


تُعد بذور اليقطين مصدراً غنياً بالزنك؛ إذ يُعتبر الزنك عنصراً حيوياً لصحة البروستاتا وصحة الرجال بشكل عام، حيث قد يؤدي نقص مستوياته إلى ظهور مشاكل في البروستاتا. كما تحتوي هذه البذور على المغنيسيوم والسيلينيوم، وهما عنصران مفيدان أيضاً لصحة البروستاتا.

تحتوي هذه البذور على دهون صحية ومضادات للأكسدة تساعد في مكافحة الالتهابات والإجهاد، مما يجعلها خياراً ممتازاً ضمن نظام غذائي يدعم صحة البروستاتا.

كيف تساعد بذور اليقطين في حالات تضخم البروستاتا؟


تشير الأبحاث إلى أن بذور اليقطين يمكن أن تخفف من أعراض تضخم البروستاتا؛ فالزيوت الموجودة فيها تساعد في تخفيف أعراض تضخم البروستاتا الحميد (BPH)، كما أنها تتمتع بخصائص مضادة للالتهابات.

وتُظهر الدراسات أن تناول بذور اليقطين يمكن أن يحسن تدفق البول ويقلل من كمية البول المتبقية في المثانة، مما يحسن جودة الحياة للأشخاص الذين يعانون من تضخم البروستاتا الحميد.

إدراج بذور اليقطين في نظامك الغذائي اليومي


من السهل إضافة بذور اليقطين إلى نظامك الغذائي، إذ يمكنك تناولها نيئة أو محمصة. وإليك بعض الأفكار للقيام بذلك:

أضف بذور اليقطين إلى حبوب الإفطار أو دقيق الشوفان.
اخلطها مع السلطات لإضفاء قوام مقرمش وتعزيز القيمة الغذائية.
استخدم بذور اليقطين كإضافة علوية (تزيين) للزبادي أو أطباق العصائر المخفوقة (سموذي بول). أدخلها في المخبوزات، مثل كعك المافن أو الخبز.


يُفضل تناول حفنة (حوالي أونصة واحدة أو 28 جراماً) من بذور اليقطين يومياً. واحرص دائماً على استشارة الطبيب قبل إجراء تغييرات كبيرة في نظامك الغذائي.

البروستاتا صحة البروستاتا السرطان الزنك بذور اليقطين أعراض تضخم البروستاتا

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