74 عاما تحت أمواج الأطلسي.. كيف غير حطام طائرة مفقودة قواعد السلامة الجوية إلى الأبد؟

بعد مرور 74 عاماً على اختفائها في أعماق المحيط الأطلسي، نجح فريق من الباحثين في العثور على حطام طائرة "كليبر إنديفور" التابعة لشركة "بان آم" الأمريكية، في اكتشاف أعاد إلى الأذهان واحدة من أكثر الكوارث الجوية تأثيراً في تاريخ الطيران المدني.

لغز ظل مدفوناً في الأعماق

ولم يكن العثور على الطائرة مجرد إنجاز أثري أو تقني، بل فتح نافذة جديدة على حادثة مأساوية غيرت مفهوم سلامة الطيران، ورسخت إجراءات ما زال ملايين الركاب يشاهدونها قبل إقلاع أي رحلة حول العالم.

رحلة بحث استمرت سنوات

بدأت رحلة البحث عام 2019 بقيادة المؤرخ والباحث روس ماثيوز، الذي كرّس سنوات لدراسة وثائق الحادث وتحليل الخرائط البحرية لتحديد الموقع المرجح لغرق الطائرة.

وجاءت نقطة التحول خلال مهمة علمية في يونيو 2026، عندما استخدمت سفينة أبحاث مزودة بمركبة غاطسة ذاتية القيادة وأجهزة سونار عالية الدقة لمسح قاع المحيط قبالة سواحل بورتوريكو.

وبعد تحليل البيانات، ظهرت على الشاشة ملامح هيكل الطائرة المستقر على عمق يقارب 600 متر، بينما بدت بعض العلامات الأصلية، ومنها شعار شركة "بان آم"، واضحة رغم مرور أكثر من سبعة عقود تحت الماء.

ووصف المشاركون في المهمة لحظة رؤية الصور الأولى بأنها لحظة امتزج فيها الذهول بالإثارة، بعدما انتهى أحد أطول ألغاز الطيران.

تسع دقائق فقط ثم بدأت الكارثة

تعود القصة إلى 11 أبريل 1952، عندما أقلعت الطائرة، وهي من طراز دوغلاس DC-4، من سان خوان في بورتوريكو متجهة إلى نيويورك وعلى متنها 69 شخصاً بين ركاب وأفراد طاقم.

لكن الرحلة لم تستمر سوى تسع دقائق، إذ تعرضت الطائرة لأعطال متتالية في محركاتها، ما أجبر قائدها على تنفيذ هبوط اضطراري فوق مياه المحيط وسط ظروف بالغة الصعوبة.

ورغم نجاح الطيار في الهبوط بالمياه، بدأت الطائرة بالغرق سريعاً، بينما حاول الركاب النجاة وسط حالة من الفوضى والارتباك.

وأسفرت المأساة عن إنقاذ 17 شخصاً فقط، فيما فقد 52 راكباً حياتهم، لتسجل الحادثة في تاريخ بورتوريكو باسم "مأساة الجمعة العظيمة".

الكارثة التي غيرت صناعة الطيران

لم تتوقف آثار الحادث عند الخسائر البشرية، بل امتدت إلى مراجعة شاملة لقواعد السلامة الجوية فقد كشفت التحقيقات أن كثيراً من الركاب لم يتمكنوا من مغادرة الطائرة بسبب غياب الإرشادات الواضحة حول طرق الإخلاء واستخدام معدات النجاة.

وفي ذلك الوقت، لم تكن شركات الطيران تقدم عروضاً موحدة لشرح إجراءات السلامة، كما لم يكن الركاب يتلقون تعليمات مفصلة بشأن مخارج الطوارئ أو سترات النجاة.

إرث لا يزال يرافق كل رحلة

أدت نتائج التحقيق إلى اعتماد العروض التوضيحية الإلزامية لإجراءات السلامة قبل الإقلاع، والتي أصبحت معياراً عالمياً في جميع شركات الطيران.

وهكذا، لم يكن اكتشاف حطام "كليبر إنديفور" مجرد العثور على طائرة مفقودة، بل استعادة لذكرى مأساة صنعت تحولاً تاريخياً في عالم الطيران، ولا يزال أثرها حاضراً في كل رحلة، مع كل إعلان سلامة يستمع إليه المسافرون قبل الإقلاع.