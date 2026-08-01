قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنسيق الجامعات 2026| هل يمكن تغيير محل الإقامة للتغيير التوزيع الجغرافي؟
بشرى لطلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 بشأن كليات القمة
ليه أعمل حساب الأهلي.. عضو الزمالك يعلق على تأجيل مباراة المارد الأحمر
منظومة الخصم المباشر.. خطوة جديدة لتعزيز الرقابة وضمان وصول الدعم لمستحقيه
عرض قوي لضم بيزيرا.. أحمد سليمان يكشف موقف الزمالك من بيع البرازيلي
الجيش الكويتي يتصدى لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية
هل شرب الماء الساخن يخفض ضغط الدم؟.. أطباء يحسمون الجدل
وداعا للبريميرليج.. محمد صلاح يتصدر قائمة النجوم الغائبين عن الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد
عثمان أبو لبن يعلن عن وفاة والدته ويكشف موعد ومكان الجنازة
مصر تهيب بوسائل الإعلام الأجنبية تحري الدقة في تناول حادث استهداف السفينتين بميناء دمياط
التضامن : 606 مستفيدين مقيمين و92 ألف خدمة موثقة داخل مجمع “حياة”
وزير الخارجية يبحث مع رئيس أوغندا تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المرأة شريك أساسي في التنمية.. خطة 2026/2027 تكشف مستهدفات التمكين الجديدة

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

تولي الدولة اهتمامًا متزايدًا بملف تمكين المرأة باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.

 وهو ما انعكس في مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي تضمنت التوسع في برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة، وزيادة مشاركتها في سوق العمل، بما يسهم في تعظيم دور المرأة كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الشاملة.

أولت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 اهتمامًا كبيرًا بملف تمكين المرأة، باعتبار أن زيادة مشاركتها في النشاط الاقتصادي سيسهم بصورة مباشرة في رفع معدلات النمو وتحسين مستوى معيشة الأسرة المصرية.


وحرصت خطة التنمية على تعزيز فرص التدريب والتأهيل، بما يدعم الاستقلال الاقتصادي للمرأة ويرفع مساهمتها في سوق العمل، وذلك من خلال التوسع في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم.

خفض نسب الزواج المبكر

 

كما تستهدف المرحلة الثانية من برنامج تنمية الأسرة المصرية، تحسين عدد من المؤشرات المرتبطة بالمرأة، من بينها زيادة نسبة النساء في المناصب الإدارية، وخفض نسب الزواج المبكر، والحد من الفتيات غير الملتحقات بالتعليم أو التدريب.

 إلى جانب دعم الحقوق الإنجابية، وتوسيع برامج التوعية والتثقيف، بما يعزز المساواة بين الجنسين ويرفع من كفاءة رأس المال البشري، باعتبار المرأة شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أن الاستثمار في المرأة يمثل استثمارًا في الأسرة والمجتمع، ولذلك تستهدف الدولة استمرار التوسع في برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وربطها بمبادرات تنمية الأسرة وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، بما ينعكس على تحقيق التنمية الشاملة، وزيادة معدلات المشاركة الاقتصادية، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.

تمكين المرأة التنمية المستدامة النمو الاقتصادي مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية برامج التمكين الاقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

الطب 93.8% والهندسة 88.9%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول

فاتورة الكهرباء

من 34 حتى 4800 جنيها.. احسب فاتورة كهرباء أغسطس بعد الزيادة

عداد الكهرباء

بعد زيادة أسعار الكهرباء.. هل ترتفع شريحة العدادات الكودية

غلق النوافذ في الليل

لماذا أمر الرسول بغلق الشبابيك في الليل وخاصة عند النوم؟.. لـ5 أسباب

تنسيق الجامعات 2026

لو جايب 50% أدخل إيه علمي علوم؟.. قائمة الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

تبدأ من 30 ألف جنيه.. دليل شامل لمصاريف الجامعات الأهلية 2026 ومؤشرات التنسيق

تبدأ من 30 ألف جنيه.. دليل شامل لمصاريف الجامعات الأهلية 2026 ومؤشرات التنسيق

فاتورة الكهرباء

بدءًا من الغد.. تحصيل فاتورة كهرباء أغسطس بالزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

التوقيت الصيفي

الساعة هترجع 60 دقيقة.. انتهاء التوقيت الصيفي 2026 رسميًا منتصف ليل يوم خميس

أرخص الكليات الخاصة والأهلية

تبدأ من 40 ألف جنيه وتسمح بالتقسيط.. قائمة أقل الكليات الخاصة والأهلية المعتمدة سعرا في تنسيق 2026

أسعار الفراخ اليوم الخميس

البانيه وصل كام؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

بالصور

لوك كاجوال.. ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

درة تتألق بإطلالة كاجوال أنيقة في أحدث ظهور

درة
درة
درة

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟... 10 أسباب وراء التعب المستمر.. متى يجب استشارة الطبيب؟

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر

طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب الأسرة

طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة
طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة
طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد