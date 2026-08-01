قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
على كرسي متحرك.. أخر ظهور لـ والد تامر حسني قبل رحيله
في أولى جولاته الميدانية.. صديق يتفقد سير اختبارات القدرات بتربية الأزهر
مساعد وزير التموين: البيانات اللحظية تساعد الأجهزة على رصد أي مخالفة فورًا
بعد زيادة أسعار الكهرباء.. اعرف هتشحن كارت العداد بكام كل شهر
إيران توضح سبب انفجار في محيط مدينة إسلام آباد
تعرف على تشكيل الجهاز المعاون لمعتمد جمال قبل انطلاق الموسم الجديد
حفظ التحقيقات مع مؤلف مسلسل فخر الدلتا بتهمة التحرش بفتيات
ألقته من أعلى سطح عقار.. إحالة صغيرة أنهت حياة رضيعها في الجيزة للجنايات
بعد فشل صفقة بشكتاش.. مفاجأة تركية جديدة تقرّب محمد صلاح من وجهته المقبلة .. تفاصيل مهمة
جديد فى الزمالك.. إيشو يتمرد والإدارة ترفض الوصاية| إيه الحكاية؟
من ناشئ إلى نجم .. كيف كسب حمزة عبد الكريم ثقة مدرب برشلونة في ليلة واحدة؟
لا تتعجل تغيير الباقة.. 8 أسباب قد تفسر بطء الإنترنت وكيفية علاجها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

خطر يتساقط من السماء.. كيف تحول الحطام الفضائي إلى قنبلة تهدد سكان الأرض؟

الفضاء
الفضاء
أمينة الدسوقي

لم يعد الخوف من الفضاء مقتصراً على النيازك أو الكويكبات التي طالما ارتبطت بأفلام الخيال العلمي، بل بات الخطر أقرب وأكثر واقعية فمع الطفرة غير المسبوقة في إطلاق الصواريخ والأقمار الصناعية، أصبح الحطام الفضائي يعود إلى الأرض بوتيرة متسارعة، حاملاً معه احتمالات وقوع كوارث في مناطق مأهولة بالسكان.

من سباق الفضاء إلى تهديد فوق رؤوس البشر

ورغم أن الغلاف الجوي يحرق معظم الأجسام القادمة من الفضاء، فإن بعض القطع المعدنية الضخمة تنجو من الاحتراق الكامل، لتسقط بشكل عشوائي على منازل وحقول زراعية وطرق ومواقف سيارات، في ظاهرة باتت تثير قلق العلماء ووكالات الفضاء حول العالم.

ليلة مرعبة في كينيا عندما ظن السكان أن القيامة قد اقتربت

في إحدى أمسيات ديسمبر، عاش سكان قرية تقع على بعد نحو ثلاث ساعات من العاصمة الكينية نيروبي لحظات من الرعب، بعدما شقت السماء كتلة معدنية مشتعلة يزيد حجمها على حافلة مدرسية، قبل أن ترتطم بالأرض بصوت هائل يشبه انفجاراً مدوياً.

وسارع الأهالي إلى موقع السقوط ليجدوا حلقة معدنية عملاقة، يفوق ارتفاعها طول رجل بالغ ويقارب وزنها وزن حصان، وقد غرست نفسها في التربة. وبينما تحولت الكتلة المتوهجة تدريجياً إلى معدن بارد، ظل السكان يحرسونها ويلتقطون الصور معها حتى وصول فرق التحقيق الرسمية.

وكشفت الفحوص لاحقاً أن الجسم لم يكن نيزكاً، بل جزءاً من أحد الصواريخ الفضائية، وكان من المفترض أن يحترق بالكامل أثناء عودته إلى الغلاف الجوي، إلا أن ذلك لم يحدث.

أرقام تكشف حجم الأزمة

تشير البيانات الحديثة إلى أن أزمة الحطام الفضائي تتفاقم بسرعة مع اتساع سباق الفضاء بين الحكومات والشركات الخاصة، وعلى رأسها شركة “سبيس إكس” وخلال العام الماضي وحده، أصدرت قوة الفضاء الأميركية تحذيرات بشأن دخول نحو 820 جسماً فضائياً إلى الغلاف الجوي، مقارنة بـ110 أجسام فقط قبل عشر سنوات.

كما شهد العام الماضي إطلاق أكثر من 300 صاروخ، أي ما يقارب أربعة أضعاف العدد المسجل قبل عقد، وهو ما يعني زيادة كبيرة في المخلفات التي ستعود إلى الأرض مستقبلاً.

طن من الحطام يعود إلى الأرض كل أسبوع

ولا تقتصر المشكلة على الصواريخ فقط، فالأقمار الصناعية المنتهية عمرها التشغيلي تمثل بدورها مصدراً متنامياً للحطام الفضائي ويوجد حالياً نحو 16 ألف قمر صناعي يدور حول الأرض، ومن المتوقع أن يعود عدد كبير منها إلى الغلاف الجوي خلال السنوات المقبلة.

ويؤكد خبراء مراقبة الفضاء أن عمليات إعادة دخول الأجسام الفضائية إلى الغلاف الجوي أصبحت تحدث يومياً، بينما تعود أجسام تزن طناً مترياً أو أكثر إلى الأرض بمعدل يقارب مرة واحدة كل أسبوع، وهو رقم يعكس حجم التحدي الذي تواجهه البشرية.

حوادث متكررة حول العالم

خلال العامين الماضيين، شهدت عدة دول سقوط حطام فضائي في مناطق مأهولة ففي الولايات المتحدة اخترقت معدات مستهلكة من محطة الفضاء الدولية سقف أحد المنازل بولاية فلوريدا، بينما سقط جزء من صاروخ تابع لشركة "سبيس إكس" بالقرب من مركز تجاري في بولندا، وعُثر على قطعة أخرى قرب أحد المطارات.

كما شهدت جزر الكناري الإسبانية سقوط قمر صناعي صيني متوقف عن العمل، فيما عثر عمال مناجم في غرب أستراليا على حطام مشتعل فوق طريق صحراوي، قبل أن تجرف الأمواج لاحقاً كرات معدنية ضخمة إلى أحد الشواطئ الأسترالية، في مشاهد تؤكد أن الظاهرة أصبحت عالمية.

هل تصبح الإصابات البشرية أمراً معتاداً؟

يحذر خبراء الفضاء من أن استمرار الارتفاع الكبير في عدد الأقمار الصناعية وعمليات الإطلاق سيزيد من احتمالات سقوط الحطام فوق المناطق السكنية.

وتشير دراسة أُعدت لصالح إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية إلى أنه بحلول عام 2035 قد يتسبب الحطام الناتج عن أقمار "سبيس إكس" وحدها في مقتل أو إصابة شخص مرة كل عامين.

ومع استمرار التوسع في استكشاف الفضاء، لم يعد السؤال المطروح هو ما إذا كان الحطام الفضائي سيصل إلى الأرض، بل أين ستكون وجهته القادمة، ومن سيكون في مرمى هذا الخطر القادم من السماء.

الحطام الفضائي الغلاف الجوي العاصمة الكينية العاصمة الكينية نيروبي محطة الفضاء الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول

تنسيق الجامعات 2026

لو جايب 50% أدخل إيه علمي علوم؟.. قائمة الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

اجواء حارة

طقس اليوم السبت | الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

عداد الكهرباء

سر صغير للحفاظ على رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

تركى ال شيخ

تركي آل الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية ويوجه رسالة شكر إلى أمير عيد

سعر الذهب

ماذا حدث للمعدن الأصفر؟ .. سعر الذهب الآن بمحلات الصاغة

أرشيفي

تضرر غرفة المحرك في ناقلة نفط بعد إصابتها بمقذوف قبالة ليما في عمان

مدير أمن الغربية

الغربية: انتشال الجثة الثانية لرجل من أسفل أنقاض منزل زفتي المنهار | شاهد

ترشيحاتنا

غير العداد من كودي إلى قانوني

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح؟

التوقيت الصيفي

الساعة هترجع 60 دقيقة.. انتهاء التوقيت الصيفي 2026 رسميًا منتصف ليل يوم خميس

أرخص الكليات الخاصة والأهلية

تبدأ من 40 ألف جنيه وتسمح بالتقسيط.. قائمة أقل الكليات الخاصة والأهلية المعتمدة سعرا في تنسيق 2026

بالصور

لوك كاجوال.. ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

درة تتألق بإطلالة كاجوال أنيقة في أحدث ظهور

درة
درة
درة

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟... 10 أسباب وراء التعب المستمر.. متى يجب استشارة الطبيب؟

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر

فيديو

والد تامر حسني

والد تامر حسني .. اختفى عن ابنه 20 عامًا وعاد له وهو نجم النجوم

حسن وائل

جمهور «اللعبة» يحتفل بـ«كريم العاق».. حصل على نتيجة 95.5%؜

أبناء الفنانين

أبناء الفنانين يقتحمون عالم الغناء.. موهبة ولا جينات ولا واسطة؟

شهيد الشهامة

شهيد الشهامة بمطروح.. يوسف أيمن ضحى بحياته لإنقاذ أسرة قبل ساعات من نتيجة الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد