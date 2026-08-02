برلماني: مصر تمتلك مقومات تؤهلها لأن تصبح مركزًا إقليميًا للتجارة العالمية

طالب النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بإنشاء أكاديمية متخصصة للتدريب على المهن اللوجستية وإدارة الموانئ، بهدف إعداد كوادر فنية وإدارية مؤهلة تواكب التطور الكبير الذي تشهده الدولة في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية والموانئ الحديثة.

وأوضح “عمار”، أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لأن تصبح مركزًا إقليميًا للتجارة العالمية والخدمات اللوجستية، في ظل ما تشهده من تطوير شامل للموانئ البحرية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشبكات الطرق، وهو ما يتطلب توفير برامج تدريب متخصصة وفق أحدث المعايير الدولية لتخريج كوادر قادرة على إدارة وتشغيل هذه المنظومة بكفاءة.

تقديم برامج متخصصة في إدارة الموانئ

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأكاديمية المقترحة يمكن أن تقدم برامج متخصصة في إدارة الموانئ، وسلاسل الإمداد، والتخليص الجمركي، والنقل متعدد الوسائط، وتشغيل المعدات، والتحول الرقمي في الخدمات اللوجستية، بما يسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

وأكد “عمار”، أن إنشاء مثل هذه الأكاديمية سيعزز فرص تشغيل الشباب، ويرفع من تنافسية قطاع النقل واللوجستيات، ويزيد من قدرة مصر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة مع التوسع المستمر في المشروعات التنموية المرتبطة بالموانئ والتجارة الدولية، داعيًا إلى التعاون بين وزارات النقل والتعليم العالي والعمل والقطاع الخاص لوضع رؤية تنفيذية تضمن نجاح هذا المشروع وتحقيق أهدافه التنموية.