وليد الفراج يعلن رحيله عن مجموعة MBC بعد 14 عامًا

أعلن الإعلامي السعودي وليد الفراج رحيله رسميًا عن مجموعة MBC، بعد مسيرة استمرت 14 عامًا داخل المجموعة، وذلك عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، مؤكدًا انتهاء مرحلة مهمة من مشواره الإعلامي.

وليد الفراج

وقال الفراج في رسالته: "أودع اليوم مجموعة MBC بعد 14 عامًا من العمل.. أشكر كل قيادات المجموعة الذين عملت تحت إشرافهم"، معربًا عن امتنانه لكل من تعاون معهم طوال سنوات عمله داخل المجموعة.

واختتم الإعلامي السعودي رسالته بالإشارة إلى استعداده لخوض تجربة جديدة، قائلًا: "أمامي مرحلة جديدة مقبلة"، دون أن يكشف عن تفاصيل وجهته أو خطوته المهنية المقبلة.