المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لصياد وعامل للاتجار في الشابو والحشيش بأسيوط

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، بمعاقبة صياد سمك وعامل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز البداري، وقضت المحكمة بمعاقبتهما بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريم كل منهما 5 آلاف جنيه، عن تهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سيد حسين، وأحمد محمد غلاب، نائبي رئيس المحكمة، وأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي.

تعود وقائع القضية رقم 3506 لسنة 2026 جنايات البداري، إلى ورود معلومات للرائد هشام إبراهيم هاشم، معاون وحدة مباحث مركز شرطة البداري، تفيد بقيام كل من «محمود. ع. ع»، 38 عامًا، صياد سمك، و«أحمد. ع. أ»، 40 عامًا، عامل، بالاتجار في المواد المخدرة، واتخاذهما من شخصيهما ومسكنهما مكانًا لإخفاء المواد المخدرة.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، قاد الرائد هشام إبراهيم هاشم، والنقيب علي أحمد طه، معاونا وحدة مباحث مركز شرطة البداري، قوة أمنية من أفراد الشرطة السريين، استهدفت مكان تواجد المتهمين داخل منزلهما.

وتمكنت القوة من ضبط المتهمين، حيث عُثر بحوزة المتهم الأول على 6 لفافات من مادة «الشابو» المخدرة، و15 قطعة صغيرة الحجم من مخدر الحشيش، كما عُثر داخل ملابسه على قطعتين كبيرتي الحجم من الحشيش، ومبلغ مالي قدره 825 جنيهًا، وهاتف محمول.

وبتفتيش المتهم الثاني، عُثر بحوزته على سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش، و4 طلقات ذخيرة، بالإضافة إلى هاتف محمول.



وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقرا بالاشتراك فيما بينهما في الاتجار بالمواد المخدرة، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزة المتهم الأول من متحصلات البيع، فيما يستخدمان الهاتفين المحمولين في التواصل مع عملائهما، كما أقرا بأن السلاح الناري المضبوط بحوزة المتهم الثاني كان بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي.

وبعد تداول القضية أمام محكمة جنايات أسيوط، أصدرت الدائرة الثالثة حكمها المتقدم، بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه عن الاتجار في المواد المخدرة، بالإضافة إلى السجن 3 سنوات وتغريم كل منهما 5 آلاف جنيه عن حيازة السلاح والذخيرة.