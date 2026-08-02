تقطع 523 كم .. تسلا موديل YL موديل 2027 | صور

أعلنت شركة تسلا عن طرازها الجديد تسلا موديل YL موديل 2027 ، وتنتمي YL لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه الكهربائية، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

تسلا موديل YL موديل 2027

محرك تسلا موديل YL موديل 2027

تسلا موديل YL موديل 2027

تحصل سيارة تسلا موديل YL موديل 2027 علي قوتها من بطارية NMCA سعة 83 كسلووات/ساعة، وتعمل بقوة الدفع الرباعي للمحرك، وبها قوة 496 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 96 كم/ساعة في مدة 4.4 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويمكنها قطع مسافة 523 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .

مواصفات تسلا موديل YL موديل 2027

تسلا موديل YL موديل 2027

زودت سيارة تسلا موديل YL موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، مقاعد أمامية كهربائية بـ 16 وضعية، وبها دعم قطني وفخذ متطور، وبها شاشة مركزية مقاس 16 بوصة بتصميم بسيط مألوف، وفي الصف الثاني يوجد شاشة مقاس 8 بوصه، ومقاعد كهربائية قابلة للإمالة، ونظام تدفئة وتهوية، وبها منافذ USB-C، وحامل أكواب، وبها نظام صوت محيط مكون من 19 سماعة صوت.

تسلا موديل YL موديل 2027

ويوجد بـ سيارة تسلا موديل YL موديل 2027 ، وسائد هوائية مبتكرة للصف الثالث، وبها نقاط ISOFIX لجميع المقاعد الخلفية، وبها زجاج عاكس للحرارة ومخفف للصوت، وتدعم V2L لتشغيل الأجهزة، وتدعم V2H لتغذية المنازل بالطاقة، وبها تحكم كامل بالمقاعد عبر شاشة القيادة.

تاريخ شركة تسلا في صناعة السيارات

تسلا موديل YL موديل 2027

تأسست الشركة تحت اسم "تسلا موتورز" تيمنًا بالعالم والمخترع نيكولا تسلا، وانضم إيلون ماسك في عام 2004 كرئيس لمجلس الإدارة بعد قيامه بجولة تمويل كبرى، وعرضت الشركة نموذجها الأول للسيارة الرياضية رودستر في عام 2006.

تسلا موديل YL موديل 2027

وفي عام 2008 بدأت الشركة إنتاج سيارة "رودستر" الرياضية في كأول سيارة تجارية تعتمد على بطاريات ليثيوم-أيون، وعين إيلون ماسك رئيساً تنفيذيًا للشركة في عام 2008.