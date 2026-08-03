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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أزمة إنفانتينو تتصاعد.. ويلز تسحب دعمها لرئيس فيفا

إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم
إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم
إسراء أشرف

تلقى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضربة جديدة في سباقه نحو ولاية رئاسية جديدة، بعدما أعلن الاتحاد الويلزي لكرة القدم سحب تأييده لاستمراره على رأس الاتحاد الدولي خلال الفترة من 2027 إلى 2031.

وجاء القرار عقب الجدل الذي أثاره مشروع "فيفا" الخاص ببيع حصة من الحقوق التجارية لبطولة كأس العالم، وهو المشروع الذي تم التخلي عنه مؤخرًا بعد اعتراضات واسعة من عدد من الاتحادات القارية وأطراف داخل أسرة كرة القدم.

وكان الاتحاد الدولي يخطط لإنشاء كيان استثماري جديد يتولى إدارة الحقوق التجارية لعدد من البطولات، مع طرح نحو 20% من أسهمه أمام مستثمرين من القطاع الخاص، في خطوة كانت تستهدف جمع أكثر من 4 مليارات دولار، قبل أن يتم إيقاف المشروع رسميًا.

وفي بيان رسمي، أوضح الاتحاد الويلزي أن قراره جاء نتيجة تراجع ثقته في قيادة إنفانتينو، معتبرًا أن الفترة الأخيرة شهدت إخفاقات تتعلق بالحوكمة والإدارة وآليات اتخاذ القرار والتواصل مع أصحاب المصلحة، وهو ما دفعه إلى سحب دعمه لإعادة انتخاب رئيس "فيفا".

وتزامن الموقف الويلزي مع تصاعد الانتقادات الموجهة إلى إنفانتينو، بعدما أعلن كل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف" فقدان الثقة في إدارة رئيس الاتحاد الدولي، على خلفية أزمة المشروع الاستثماري.

وفي المقابل، نقلت وكالة "رويترز" أنها تواصلت مع الاتحاد الدولي لكرة القدم للحصول على تعليق رسمي بشأن الموقف، إلا أن "فيفا" لم يصدر أي رد حتى الآن.

ورغم ترحيب "يويفا" بتراجع الاتحاد الدولي عن المشروع، فإنه لم يؤكد ما تردد بشأن اللجوء إلى القضاء، مكتفيًا بالإعلان عن الاحتفاظ بجميع المستندات والوثائق المتعلقة بالملف، تحسبًا لأي تطورات أو تحقيقات مستقبلية.

وكان إنفانتينو قد أعلن في وقت سابق عزمه الترشح لولاية رابعة على رئاسة "فيفا"، بعدما تولى المنصب لأول مرة عام 2016، إلا أن الأزمة الأخيرة ألقت بظلالها على حظوظه، مع تزايد الأصوات المعارضة داخل أروقة كرة القدم العالمية، قبل الجمعية العمومية المقررة في مارس المقبل بالمغرب.

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