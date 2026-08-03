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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادًا للعام الدراسي الجديد.. تعليم جنوب سيناء يعقد اجتماعا موسعا لرفع جاهزية مدارس شرم الشيخ

الاجتماع
الاجتماع

عقدت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، برئاسة الدكتورة وفاء رضا، اجتماعًا موسعًا مع مديري ووكلاء مدارس إدارة شرم الشيخ التعليمية، ضمن خطة المديرية للاستعداد المبكر لانطلاق العام الدراسي الجديد، ومتابعة جاهزية المدارس لضمان انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

وشهد الاجتماع حضور ماجدة نوار، مدير المدارس الرسمية للغات والمدارس المتميزة للغات بجنوب سيناء، وحنان إسماعيل، مدير إدارة شرم الشيخ التعليمية، وعرفة عبده، وكيل الإدارة، حيث جرى استعراض خطة الاستعدادات والإجراءات التنفيذية الخاصة باستقبال الطلاب.

وأكدت الدكتورة وفاء رضا أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع القيادات التعليمية والعمل بروح الفريق، بما يضمن انطلاقة قوية ومنظمة للعام الدراسي الجديد، ويعزز جودة العملية التعليمية في مدارس المحافظة.

وشددت على سرعة الانتهاء من جميع التجهيزات داخل المدارس، ومراجعة جاهزية المباني والفصول، والالتزام الكامل باشتراطات الأمن والسلامة، إلى جانب متابعة أعمال الصيانة الدورية، والنظافة، والتشجير، بما يوفر بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب.

كما وجهت بضرورة تعزيز الانضباط الإداري، والالتزام بمواعيد العمل، وتفعيل قنوات التواصل بين الإدارات المدرسية والإدارة التعليمية، وسرعة التعامل مع أي معوقات قد تؤثر في انتظام الدراسة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بما يضمن حسن سير العملية التعليمية منذ بدايتها.

من جانبها، أكدت ماجدة نوار أهمية تطوير أداء المدارس الرسمية للغات والمدارس المتميزة للغات، من خلال تبادل الخبرات بين القيادات المدرسية، وتعميم الممارسات التعليمية الناجحة، بما يسهم في تحسين جودة التعليم والارتقاء بمستوى الأداء.

واختُتم الاجتماع بفتح باب الحوار مع مديري ووكلاء المدارس، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، مع التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق بين المديرية والإدارات التعليمية؛ لضمان انطلاقة دراسية ناجحة وتحقيق أعلى معدلات الانضباط داخل مدارس إدارة التعليمية.

جنوب سيناء اجتماع استعداد العام الدراسي الجديد

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