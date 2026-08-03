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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يراقب موقف رودري مع مانشستر سيتي ويترقب تعثر انتقاله إلى ريال مدريد

رودري
رودري
حمزة شعيب

شهدت الساعات الأخيرة دخول نادي برشلونة على خط المنافسة للتعاقد مع رودري، نجم وسط مانشستر سيتي، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل اللاعب واقتراب عقده من الانتهاء مع النادي الإنجليزي.

وينتهي عقد رودري مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم المقبل، وسط رغبة من اللاعب في خوض تجربة جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتباط اسمه بقوة بالانتقال إلى ريال مدريد.

ويُعد النادي الملكي الوجهة المفضلة بالنسبة لرودري، إذ يحلم اللاعب الإسباني بارتداء قميص ريال مدريد واللعب في ملعب سانتياجو برنابيو، وفقًا لما ذكرته تقارير صحفية في الفترة الأخيرة.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، يراقب برشلونة عن كثب المفاوضات الجارية بين مانشستر سيتي وريال مدريد بشأن رودري، حيث ينتظر النادي الكتالوني موقف الصفقة، تمهيدًا للتحرك ومحاولة الحصول على خدمات قائد منتخب إسبانيا حال تعثر انتقاله إلى الفريق الملكي.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة أجرى اتصالات مع مسؤولي مانشستر سيتي للاستفسار عن وضع رودري ومستقبله مع الفريق، في خطوة قد يكون هدفها محاولة منع ريال مدريد من حسم الصفقة، أو تدعيم خط الوسط لتعويض غياب فرينكي دي يونج بسبب الإصابة.

ورغم تحرك برشلونة، لا يزال ريال مدريد هو الطرف الأقرب لحسم صفقة رودري، إلا أن المطالب المالية المرتفعة من جانب مانشستر سيتي قد تمثل عقبة أمام إتمام المفاوضات.

وأشارت "آس" إلى أن مسؤولي برشلونة أبلغوا إدارة مانشستر سيتي باهتمامهم بالتعاقد مع رودري، وهو ما قد يمثل ورقة إضافية في مفاوضات النادي الإنجليزي مع ريال مدريد بشأن مستقبل اللاعب.

ويأتي اهتمام برشلونة برودري على عكس أولويات النادي في بداية فترة الانتقالات الصيفية، بعدما كان التركيز منصبًا بصورة أكبر على التعاقد مع مهاجم صريح، وليس تدعيم خط الوسط، رغم إصابة دي يونج.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن برشلونة لا يزال طرفًا ثانويًا في سباق التعاقد مع رودري، لكن تطورات الأيام المقبلة قد تغير مسار الصفقة بشكل مفاجئ، خاصة إذا تعثرت مفاوضات اللاعب مع ريال مدريد.

برشلونة رودري مانشستر سيتي

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