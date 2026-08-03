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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إحالة عاطل انتحل صفة عضو بهيئة قضائية للتوصية على متهمة في قضية تزوير للجنايات

متهم
متهم
إسلام دياب

أمرت جهات التحقيق بإحالة عاطل انتحل صفة عضو بهيئة قضائية للتوصية على متهمة في قضية تزوير لمحكمة الجنايات، وتحديد جلسة لبدء محاكمته.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شاب عاطل، بعد اتهامه بانتحال صفة عضو بهيئة قضايا الدولة، ومحاولة التدخل والتوصية لصالح متهمة في إحدى قضايا التزوير داخل قسم شرطة الوايلي.

كشفت التحريات الأولية أن المتهم توجه إلى ديوان قسم شرطة الوايلي، مدعيًا أنه عضو بهيئة قضايا الدولة، وطلب عضو النيابة للتوصية على إحدى المتهمات المحجوزات على ذمة قضية تزوير، في محاولة للتأثير على الإجراءات القانونية المتخذة بحقها، وأثناء فحص هويته والتحقق من صفته الوظيفية، تبين عدم صحة ادعاءاته، وأنه لا ينتمي إلى هيئة قضايا الدولة، وأنه انتحل الصفة بهدف التدخل لصالح المتهمة.

تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى جهات التحقيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

جهات التحقيق إحالة عاطل قضايا الدولة قضية تزوير متهمة

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