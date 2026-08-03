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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برلماني : وزير الخارجية وعد بحل أغلب مشكلات أبناء الجاليات المصرية

وزير الخارجية
وزير الخارجية
هاني حسين

كشف إسلام التلواني، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، تفاصيل المؤتمر السابع للمصريين بالخارج، مؤكدًا أن الدولة تنظر إلى أبناء الجاليات المصرية باعتبارهم ثروة وطنية مهمة إلى جانب المصريين في الداخل.


وقال "التلواني" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، إن المصريين بالخارج لديهم العديد من المطالب والتحديات التي يعمل النواب على نقلها إلى الجهات المختصة، مضيفًا: "كنت قد أعددت كلمة أعترف فيها بأننا كنواب ما زلنا مقصرين، لكن هذه هي أول دورة برلمانية لنا، ونعمل على إيصال آراء ومطالب المصريين بالخارج والسعي لحلها".

وأشار إلى أن وزير الخارجية استعرض خلال المؤتمر عددًا من الملفات، ووعد بحل أغلب المشكلات التي تواجه أبناء الجاليات المصرية، مؤكدًا أن الوزير يتمتع بالمصداقية والوضوح، وأنه ليس من الشخصيات التي تطلق وعودًا دون تنفيذ.

وأوضح عضو مجلس النواب أن المؤتمر شهد لأول مرة لقاءً مباشرًا بين نواب المصريين بالخارج وأبناء الجاليات وجهًا لوجه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة لاقت ترحيبًا واسعًا من المشاركين، وأسهمت في تعزيز الحوار المباشر والاستماع إلى مختلف القضايا والمقترحات.

الخارجية مصر اخبار التوك شو وزير الخارجية الجاليات

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