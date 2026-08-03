التأمينات: 8.6 مليون مواطن تعاملوا مع المنظومة الجديدة خلال 4 أشهر

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الهيئة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ مشروع التحول الرقمي الشامل، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة تستهدف إعادة بناء منظومة التأمينات بالكامل وتقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة للمواطنين.

وقال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في مؤتمر صحفي عرضه الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الهيئة قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ مشروع التحول الرقمي الشامل، والتحول الرقمي يستهدف إعادة بناء منظومة التأمينات بالكامل".

وأضاف: "النظام الجديد يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات التأمينية للمواطنين، والنظام الجديد يأتي في إطار توجه الدولة نحو الحكومة الرقمية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والمنظومة الجديدة شهدت إقبالا كبيرا منذ بدء تشغيلها قبل 4 أشهر".

وأوضح: "بلغ عدد المتعاملين معها 8 ملايين و621 ألف مواطن بمتوسط شهري يصل إلى 2 مليون و100 ألف مواطن، وتم الحصول على الخدمات المختلفة عبر نحو 450 مكتب تأمينات على مستوى الجمهورية، ونحو 5 ملايين مواطن حصلوا على برنتات وتأمينات وخدمات متنوعة".

وتابع: "لدينا حجم الضغط اليومي الذي تتعامل معه المنظومة الجديدة، والتحول الرقمي مهم للمواطن، وسيتم إطلاق منصة إلكترونية للهيئة قريبا، والتعامل مع التأمينات سيختلف تماما من خلال تقديم الطلبات على الموقع، ونعمل من أجل خدمة المواطن".

واختتم: "نعمل على أن تكون الخدمة في أسرع وقت بدون تعقيدات ورفع المستندات من المنزل، و20 ألف موظف يقدمون الخدمة في الهيئة ومقدرين رسالتهم السامية".