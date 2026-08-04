قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شعر به السكان.. زلزال يضرب المغرب بقوة 4.7 ريختر
إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى تحسباً لتصعيد محتمل مع إيران
دعاء النوم للسكينة والاطمئنان.. أدعية نبوية للتخلص من الفزع والأرق قبل النوم
انخفاض طفيف بالحرارة واضطراب بالملاحة البحرية| حالة الطقس في مصر اليوم
نشأت الديهي: تحويل الدعم إلى نقدي يضمن وصوله لمستحقيه
بالتراضي.. تفاصيل جلسة في الزمالك أنهت عقد سيف الدين الجزيري
تبدأ من جنيه واحد للرغيف.. التموين تعلن أسعار الخبز السياحي والفينو الرسمية
بعد صلاة الظهر.. تشييع جثمان شقيق محمد هنيدي من مسجد الرضوان
ترامب: الهجرة غير الشرعية وأزمة الطاقة يقتلان أوروبا
هبوط اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 .. كم سعر عيار 21؟
حتى لو الشقة مقفولة .. الكهرباء تقر 30 جنيهًا زيادة في رسوم خدمة العملاء
بعد زيادة الشرائح ورسوم خدمة العملاء.. اعرف سر خصم 428 جنيها من رصيد عداد الكهرباء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

صينية البطاطا باللبن.. حلوى منزلية شهية بخطوات سهلة ومذاق لا يقاوم

صنية بطاطا
صنية بطاطا
ريهام قدري

تعد صينية البطاطا باللبن من أشهر الحلويات المنزلية التي يفضلها الكثيرون، خاصة في الأجواء المعتدلة، إذ تتميز بمذاقها الغني وقيمتها الغذائية، كما أنها سهلة التحضير ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة، مما يجعلها خيارا مثاليا لتقديمها للأسرة أو الضيوف.

المكونات:

  • 1 كجم بطاطا حلوة
  • 2 كوب لبن
  • 3 إلى 4 ملاعق كبيرة سكر حسب الرغبة
  • ملعقة صغيرة فانيليا
  • ملعقة كبيرة زبدة أو سمن
  • قشطة أو كريمة للوجه حسب الرغبة

طريقة التحضير:

  1. تغسل البطاطا جيدا وتقشر ثم تقطع إلى شرائح متوسطة.
  2. تدهن صينية الفرن بالزبدة أو السمن، ثم ترص شرائح البطاطا.
  3. يخلط اللبن مع السكر والفانيليا حتى يذوب السكر، ثم يسكب الخليط فوق البطاطا.
  4. توزع قطع صغيرة من الزبدة على الوجه، ثم تغطى الصينية بورق فويل.
  5. تدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 45 إلى 60 دقيقة حتى تنضج البطاطا.
  6. يزال الفويل، وتضاف القشطة أو الكريمة على الوجه حسب الرغبة، ثم توضع تحت الشواية لبضع دقائق حتى تكتسب لونا ذهبيا.

نصائح لنجاح الوصفة:

  • يفضل اختيار البطاطا ذات اللون البرتقالي لأنها أكثر حلاوة.
  • يمكن إضافة رشة قرفة أو جوزة الطيب لإضفاء نكهة مميزة.
  • تقدم ساخنة، ويمكن تزيينها بالمكسرات أو جوز الهند المبشور.
صينية البطاطا باللبن البطاطا صنية بطاطا بطاطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة توقع وقوع زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس

هل يحدث زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس؟ البحوث الفلكية تكشف التفاصيل

بسمة سمير

ماتت وأولادها في حضنها .. سيدة تفارق الحياة بسبب فزع زلزال الفجر

تنسيق الجامعات

جايب 65% علمي علوم؟.. هذه الكليات تنتظرك في تنسيق الجامعات 2026

الضحية

راح المصحة على رجله ورجع جثة.. حلم عريس الإسماعيلية انتهى قبل ما يبدأ

وزير التربية والتعليم

بـ70 جنيه .. رسوم تسليم شهادات نجاح طلاب الثانوية العامة

جنازة القتلى في إثيوبيا

زلزال في إثيوبيا.. مقتل 14 شخصا بعد انهيار أرضي بإقليم أمهرة

العاطل

ادعولي يا أخواتي أنا طالع المنصة.. آخر ظهور للمتهم بانتحال صفة قاضٍ قبل القبض عليه

للسيدة صاحبة فيديو الزوج

سافرت واتغربت وخد دهبي وعزالي واتجوز بيهم.. صاحبة فيديو "سب الزوج " تكشف تفاصيل جديدة

ترشيحاتنا

اخبار السيارات

أخبار السيارات | هجين 2026 سيدان في السوق السعودي .. إم جي 07 السيدان يمكنها قطع 840 كم

هاتف Galaxy S26 FE

تسريبات Galaxy S26 FE بدأت مبكراً! هل صدمت سامسونج عشاقها؟

كيف تفعل إشعارات الزلازل على موبايلك

كيف تفعل إشعارات الزلازل على موبايلك

بالصور

تراجع الخصومات يعكس انتعاش الطلب على السيارات الكهربائية في ألمانيا

السيارات الكهربائية في ألمانيا
السيارات الكهربائية في ألمانيا
السيارات الكهربائية في ألمانيا

لماذا تشعر بعض المناطق بالزلزال أكثر من غيرها؟.. خبراء يوضحون الأسباب

لماذا تشعر بعض المناطق بالزلزال أكثر من غيرها؟.. خبراء يوضحون الأسباب
لماذا تشعر بعض المناطق بالزلزال أكثر من غيرها؟.. خبراء يوضحون الأسباب
لماذا تشعر بعض المناطق بالزلزال أكثر من غيرها؟.. خبراء يوضحون الأسباب

أسعار هيونداي جيتز المستعملة في مصر

هيونداي جيتز
هيونداي جيتز
هيونداي جيتز

طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ 3 مكونات.. حلوى صيفية منعشة في دقائق

طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ3 مكونات
طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ3 مكونات
طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ3 مكونات

فيديو

محمد فهيم

محمد فهيم: المسرح بيتي الأول.. وأستعد لأعمال جديدة |فيديو

أحمد الحجار

أحمد الحجار : أحاول الخروج من عباءة والدي .. وأتمنى تجسيد شخصية محمد فوزي | فيديو

فيلم كعكة الرئيس

عمان السينمائي | المستعمرة أفضل سيناريو .. وكعكة الرئيس جائزة لجنة التحكيم

اصالة وشام الذهبي

شام الذهبي تدخل عالم الإنتاج الموسيقي وتُعيد أصالة للجذور الشامية في أغنية "الأصالة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد