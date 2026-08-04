صينية البطاطا باللبن.. حلوى منزلية شهية بخطوات سهلة ومذاق لا يقاوم

تعد صينية البطاطا باللبن من أشهر الحلويات المنزلية التي يفضلها الكثيرون، خاصة في الأجواء المعتدلة، إذ تتميز بمذاقها الغني وقيمتها الغذائية، كما أنها سهلة التحضير ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة، مما يجعلها خيارا مثاليا لتقديمها للأسرة أو الضيوف.

المكونات:

1 كجم بطاطا حلوة

2 كوب لبن

3 إلى 4 ملاعق كبيرة سكر حسب الرغبة

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة زبدة أو سمن

قشطة أو كريمة للوجه حسب الرغبة

طريقة التحضير:

تغسل البطاطا جيدا وتقشر ثم تقطع إلى شرائح متوسطة. تدهن صينية الفرن بالزبدة أو السمن، ثم ترص شرائح البطاطا. يخلط اللبن مع السكر والفانيليا حتى يذوب السكر، ثم يسكب الخليط فوق البطاطا. توزع قطع صغيرة من الزبدة على الوجه، ثم تغطى الصينية بورق فويل. تدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 45 إلى 60 دقيقة حتى تنضج البطاطا. يزال الفويل، وتضاف القشطة أو الكريمة على الوجه حسب الرغبة، ثم توضع تحت الشواية لبضع دقائق حتى تكتسب لونا ذهبيا.

نصائح لنجاح الوصفة: