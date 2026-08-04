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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حتحوت: من حق الإعلام يحلل.. وبيان الزمالك فتح باب الجدل

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي هاني حتحوت أن من حق الإعلام إبداء الرأي وتحليل الأحداث، مطالبًا بعدم مهاجمة المحللين بسبب آرائهم، مشيرًا إلى أن ما يحدث داخل الوسط الرياضي يُعرض أمام الرأي العام، وبالتالي من الطبيعي أن يكون محل نقاش وتعليق.

الزمالك

وأضاف حتحوت أن بيان الزمالك الأخير لم يقتصر على رفض التشكيك في نزاهة التحكيم، بل حمل أيضًا دعمًا واضحًا لاتحاد الكرة، معتبرًا أن ذلك جاء في مواجهة هجوم الأهلي على المنظومة، كما أشاد البيان بتصريحات رئيس الاتحاد الأخيرة التي أكد خلالها صحة عقود لاعبي الزمالك، مع مطالبة الاتحاد بإعلان موقفه من عقود لاعبي باقي الأندية أيضًا.

وأشار إلى أن البيان يعكس بداية ساخنة للموسم الجديد، متسائلًا عما إذا كان اتحاد الكرة سيتخذ موقفًا رسميًا لاحتواء الأزمة أم سيكتفي بالحياد لتجنب تصعيد الأجواء.

واختتم حتحوت حديثه بالتأكيد على أن البرنامج نقل تصريحات «مصدر مسؤول» داخل اتحاد الكرة وفقًا للأصول المهنية، موضحًا أن الاتحاد بدوره أصدر بيانًا رسميًا أوضح فيه أن الموقف الرسمي للمؤسسة لا يصدر إلا عبر البيانات الرسمية، وهو ما اعتبره أمرًا طبيعيًا ومتوافقًا مع قواعد العمل الإعلامي.

الزمالك الاهلي رياضه

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