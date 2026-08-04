خالد الغندور: عقود اللاعبين ليست موحدة في أي دوري قوي بالعالم

أكد خالد الغندور أن عقود لاعبي كرة القدم ورواتبهم السنوية والأسبوعية تكون معلومة في أغلب الأحيان، مشيرًا إلى أن عقد اللاعب يكون موثقًا بين اللاعب والنادي والاتحاد المحلي، وهو المرجع القانوني في حال وجود أي نزاع أو فسخ للعقد أو توقيع عقوبات مالية.

الغندور

وأوضح الغندور أن العقود الإعلانية تختلف تمامًا عن عقد اللاعب مع ناديه، إذ ترتبط بالشركات الراعية مثل أديداس ونايكي وبوما أو شركات الاتصالات، ولا تكون جزءًا من العقد الأساسي الذي ينظم العلاقة بين اللاعب وناديه.

وشدد على أنه لا توجد أي دولة في العالم تعتمد عقودًا موحدة لجميع اللاعبين، سواء كانوا محليين أو أجانب، لأن قيمة كل لاعب تختلف وفقًا لمستواه ونجوميته، مستشهدًا بأسماء مثل محمد صلاح، وكيليان مبابي، وعثمان ديمبيلي، وأشرف حكيمي، وليونيل ميسي، وهاري كين.

واختتم الغندور حديثه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مطالبًا من يخالف رأيه بتقديم أدلة وأمثلة تثبت عكس ذلك، مؤكدًا أن قيم اللاعبين ورواتبهم يمكن الاطلاع عليها عبر مواقع متخصصة مثل "ترانسفير ماركت"، وأن انتقالات ورواتب نجوم العالم، ومن بينهم انتقال محمود حسن تريزيجيه "مرموش" إلى مانشستر سيتي، تكون معلنة، ولا علاقة لها بالعقود الإعلانية.