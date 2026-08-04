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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سؤال برلماني للتوسع في مراكز علاج وتأهيل مرضى الجلطات وضمان سرعة التعافي

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بشأن خطة الحكومة للتوسع في إنشاء وتطوير مراكز علاج وتأهيل مرضى الجلطات الدماغية على مستوى جميع المحافظات، في ظل الزيادة الملحوظة في أعداد المصابين، وأهمية التدخل الطبي السريع وبرامج التأهيل في إنقاذ المرضى وتقليل نسب الإعاقة مؤكداً أن الدولة حققت طفرة كبيرة في تطوير المنظومة الصحية، إلا أن خدمات علاج وتأهيل مرضى الجلطات ما زالت تحتاج إلى مزيد من التوسع الجغرافي، خاصة في المحافظات والمراكز البعيدة، لضمان حصول جميع المرضى على الرعاية الطبية والتأهيلية في الوقت المناسب، باعتبار أن الساعات الأولى بعد الإصابة تمثل العامل الحاسم في إنقاذ حياة المريض والحفاظ على قدرته الحركية والوظيفية.


وأشار الدكتور محمد الصالحي إلى أن التأهيل الطبي بعد الجلطات لا يقل أهمية عن العلاج الدوائي، إذ يسهم في استعادة الحركة والكلام والقدرات الوظيفية، ويخفف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية عن الأسر، ويحد من نسب الإعاقة الدائمة التي قد تنتج عن تأخر أو نقص خدمات التأهيل
متسائلاً : ما خطة وزارة الصحة للتوسع في إنشاء وحدات ومراكز متخصصة لعلاج وتأهيل مرضى الجلطات داخل جميع المحافظات، بما يضمن العدالة في توزيع الخدمة الصحية وعدم تركزها في عدد محدود من المدن؟ وما عدد مراكز ووحدات علاج وتأهيل مرضى الجلطات العاملة حاليًا، وما مدى جاهزيتها من حيث الكوادر الطبية والأجهزة الحديثة وفرق العلاج الطبيعي والتأهيل الوظيفي وعلاج النطق؟ وهل لدى الحكومة خطة لدمج خدمات التأهيل المبكر لمرضى الجلطات داخل المستشفيات العامة والمركزية، بما يضمن بدء برامج التأهيل فور استقرار الحالة الطبية دون تأخير؟.

تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية


كما تساءل الدكتور محمد الصالحى قائلاً : ما الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة لضمان تدريب وتأهيل المزيد من الأطباء وأخصائيي العلاج الطبيعي وعلاج النطق والتأهيل العصبي، لمواكبة الزيادة في أعداد المرضى ورفع جودة الخدمات المقدمة؟
وهل تعتزم الحكومة إطلاق مبادرة قومية للتوعية بأعراض الجلطات الدماغية وضرورة التوجه الفوري إلى أقرب مستشفى مجهز، مع التوسع في خدمات المتابعة والتأهيل المنزلي للحالات التي تستدعي ذلك؟
وأكد الدكتور محمد الصالحى على أن الاستثمار في علاج وتأهيل مرضى الجلطات يمثل استثمارًا في صحة الإنسان وقدرته على الإنتاج، مشددًا على أن التوسع في هذه المراكز يسهم في إنقاذ آلاف المرضى سنويًا، وتقليل نسب الإعاقة، وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، ودعم أهداف الدولة في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة في الحصول على الرعاية الطبية المتخصصة

محمد الصالحي المستشار هشام بدوى وزير الصحة الصحة الجلطات

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