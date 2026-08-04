علي جمعة: من عرف ربه أحبه.. ولا تجعلوا الدنيا تسكن قلوبكم

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه مَن ذاق خالص محبة الله تعالى شغله ذلك عن التعلق بالدنيا، وآنسه بالله سبحانه وتعالى، وهذه منزلة من منازل الأنس بالله؛ فإذا دخلت محبة الله في القلب، وتغلغلت في النفس، حصل للعبد أنس بالله، وسكينة بقربه، وطمأنينة بذكره، وقد قيل:مَنْ عَرَفَ رَبَّهُ أَحَبَّهُ، وَمَنْ عَرَفَ الدُّنْيَا زَهِدَ فِيهَا.

وأوضح جمعة فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن الإنسان إذا عرف حقيقة الدنيا، وأنها إلى زوال وفناء، وأنها مليئة بالمشاغل والشواغل والكدر والتعب، لم يجعلها أكبر همِّه ولا مبلغ علمه.

وأشار الى انه إذا عرف ربه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، عرف أنه الباقي، الكريم، الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، الخالق، البارئ، المصوِّر، الغفار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم؛ فأحبه.

فمَن عرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أحبَّه، ومَن أحبَّه أقبل عليه، وإذا وجد حلاوة الإقبال على الله، لم ينظر إلى الدنيا بعين الشهوة والتعلق، ولم يُقبل على الآخرة بعين الفتور والغفلة.

وهذا لا يعني ترك الدنيا أو إهمال عمارتها؛ فالإنسان يعمر الأرض لأن الله أمره بعمارتها، ويزكي نفسه، ويؤدي واجبه، ويأخذ بالأسباب، ولكنه لا يجعل الدنيا مالكة لقلبه.

اعْمُرِ الدُّنْيَا بِيَدِكَ، وَلَا تُسْكِنْهَا قَلْبَكَ؛ فَمَنْ عَرَفَ رَبَّهُ أَحَبَّهُ.