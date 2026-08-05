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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

8 خطوات تساعد على استعادة دفء العلاقة الزوجية والتغلب على الروتين

8 خطوات تساعد على استعادة دفء العلاقة الزوجية والتغلب على الروتين
8 خطوات تساعد على استعادة دفء العلاقة الزوجية والتغلب على الروتين
ولاء عادل

مع مرور السنوات، قد تتحول الحياة الزوجية إلى روتين يومي تسيطر عليه مسؤوليات العمل وتربية الأبناء والالتزامات المختلفة، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع الرومانسية وفتور المشاعر بين الزوجين. 

ويؤكد خبراء العلاقات الأسرية أن هذا التغيير لا يعني بالضرورة وجود أزمة، بل يعد مرحلة قد تمر بها كثير من العلاقات، ويمكن تجاوزها إذا حرص الطرفان على تجديد التواصل والاهتمام المتبادل.

وفيما يلي مجموعة من الخطوات التي قد تساعد على استعادة التقارب وكسر روتين الحياة الزوجية:

1- تخصيص وقت للزوجين بعيدًا عن المسؤوليات

قد يمنح قضاء يوم أو عطلة قصيرة بعيدًا عن ضغوط العمل والأبناء فرصة لاستعادة الهدوء والتواصل، إذ يتيح للزوجين الحديث وقضاء وقت مشترك بعيدًا عن الانشغالات اليومية.

2- الاهتمام بالتقارب العاطفي والحميمي

يعد التقارب العاطفي والاهتمام المتبادل من الركائز الأساسية لاستمرار العلاقة، لذلك فإن التعبير عن المشاعر والاهتمام بالطرف الآخر، إلى جانب تجديد أسلوب التواصل بين الزوجين، قد يساعد في تقليل الفتور وكسر الروتين.

3- المفاجآت البسيطة تصنع فرقًا

لا يشترط أن تكون المفاجآت مكلفة، فقد يكون لرسالة لطيفة، أو هدية رمزية، أو دعوة غير متوقعة لتناول العشاء، أثر كبير في تجديد المشاعر وإدخال السعادة إلى العلاقة.

4- مشاركة أنشطة ممتعة

يساعد قضاء وقت ممتع معًا في تقوية العلاقة، سواء من خلال ممارسة رياضة خفيفة، أو لعب ألعاب جماعية، أو التنزه، أو القيام بأي نشاط يضيف أجواء من المرح ويخفف ضغوط الحياة.

5- لا تهملوا التعبير عن المودة

العناق، والابتسامة، والكلمات الطيبة، ولمسات الاهتمام اليومية، كلها وسائل بسيطة تعزز الشعور بالأمان والاحتواء، وتساعد على الحفاظ على الترابط العاطفي بين الزوجين.

6- تحديد موعد ثابت للقاء

قد يكون من المفيد تخصيص موعد أسبوعي أو شهري يقضيه الزوجان معًا، سواء داخل المنزل أو خارجه، بعيدًا عن الهواتف والانشغالات، للحديث وقضاء وقت خاص يعيد الحيوية للعلاقة.

7- خوض تجارب جديدة معًا

تجربة أنشطة أو هوايات جديدة، مثل تعلم مهارة، أو إعداد وصفة مختلفة، أو مشاهدة فيلم، تخلق ذكريات مشتركة وتكسر نمط الحياة التقليدي، ما ينعكس إيجابًا على العلاقة.

8- الحوار الصادق لحل الخلافات

يبقى الحوار الهادئ والمصارحة من أهم وسائل الحفاظ على استقرار الحياة الزوجية. فالتعبير عن المشاعر والاستماع للطرف الآخر باحترام، بعيدًا عن اللوم أو الاتهامات، يساعد على حل الخلافات قبل أن تتفاقم ويعزز التفاهم بين الزوجين.

ويرى خبراء العلاقات أن الحفاظ على دفء الحياة الزوجية لا يعتمد على المواقف الكبيرة فقط، بل على الاهتمام بالتفاصيل اليومية، وتقدير الشريك، والحرص على التواصل المستمر، وهي أمور تسهم في تجديد العلاقة وتعزيز مشاعر المودة مع مرور الوقت.

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