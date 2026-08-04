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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يعقد أول اجتماع للجنة العليا للاستثمار لوضع آليات جديدة لجذب المستثمرين

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، الاجتماع التأسيسي الأول للجنة العليا للاستثمار بالمحافظة، بحضور المستشار القانوني، ومدير مكتب المحافظ، ومدير مكتب الاستثمار، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لبحث آليات تطوير مناخ الاستثمار ووضع رؤية متكاملة لدعم المشروعات الاستثمارية بالمحافظة.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة لوضع الأسس والقواعد المنظمة لعمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، وتحديد اختصاصاتها وآليات عملها، بما يضمن توحيد جهود الجهات المعنية، وتسريع إجراءات إصدار الموافقات والتراخيص للمشروعات الاستثمارية.

وأكد الدكتور وليد البرقي أن الهدف من تشكيل اللجنة ووضع آليات عمل واضحة هو تهيئة مناخ استثماري أكثر مرونة وشفافية، يعتمد على سرعة اتخاذ القرار، وتبسيط الإجراءات، وإزالة العقبات الإدارية التي قد تواجه المستثمرين، بما يعزز من قدرة المحافظة على جذب استثمارات جديدة.

وأشار المحافظ إلى أن البحر الأحمر تمتلك مقومات استثمارية واعدة في العديد من القطاعات، وهو ما يتطلب توفير بيئة أعمال جاذبة تدعم خطط التنمية الاقتصادية وتسهم في زيادة معدلات الاستثمار.

كما أكد الاجتماع أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والاستفادة من أفضل الممارسات في إدارة الملف الاستثماري، مع المتابعة المستمرة للفرص الاستثمارية المطروحة، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء محافظة البحر الأحمر.

البحر الأحمر مدينة الغردقة البحر الاحمر الغردقة

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