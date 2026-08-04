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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان تورونتو السينمائي الدولي يكشف عن أفلام برنامج «Wavelengths»

مهرجان تورونتو السينمائي الدولي
مهرجان تورونتو السينمائي الدولي
محمد نبيل

أعلن مهرجان تورونتو السينمائي الدولي (TIFF)، الذي يُقام بدعم من Rogers، عن الاختيارات الرسمية لبرنامج Wavelengths ضمن دورته لعام 2026، مقدمًا باقة من أبرز الأعمال السينمائية الطليعية، والأفلام الفنية ذات الرؤى الإبداعية، إلى جانب مجموعة من النسخ السينمائية المرممة التي تعيد إحياء كلاسيكيات بارزة.
 

ويؤكد البرنامج هذا العام التزام المهرجان بدعم السينما التجريبية وصنّاع الأفلام الذين يدفعون حدود اللغة السينمائية إلى آفاق جديدة، من خلال أعمال تجمع بين الابتكار الفني والجرأة في السرد والتجريب البصري.
 

11 فيلماً في برنامج Wavelengths

يضم برنامج Wavelengths لهذا العام 11 فيلمًا روائيًا طويلًا، إلى جانب مجموعة مختارة من الأفلام القصيرة والمتوسطة، في تشكيلة تجمع بين أسماء بارزة في السينما الفنية ومواهب تقدم أعمالها الأولى.
 

ومن أبرز الأفلام المشاركة At Night، أول فيلم روائي طويل للفنانة البريطانية بياتريس غيبسون، وهو عمل يمزج بين السيرة الذاتية والخيال، صُوِّر بالكامل على خام 16 ملم بعدسة المصور والمخرج بن ريفرز.
 

كما يشهد البرنامج العرض الأول لفيلم Double Freedom (La libertad doble) للمخرج الأرجنتيني ليساندرو ألونسو، الذي يعود فيه إلى عالم فيلمه الشهير La libertad بعد أكثر من عقدين، إلى جانب فيلم London للمخرج سيباستيان براميشهوبر، الذي يقدم معالجة إنسانية لعلاقات تتشكل داخل أوروبا المتغيرة مستخدمًا تقنية الإسقاط الخلفي الكلاسيكية.
 

يسجل كل من نيكولاس بيريدا وأنجيلا شانيلك حضورهما مجددًا في البرنامج، حيث يقدم بيريدا فيلم Everything Else is Noise (Lo demás es ruido)، وهو كوميديا ذات طابع تأملي تتناول مفهوم الضجيج بأبعاده المختلفة، بينما تعرض شانيلك فيلم My Wife Cries (Meine Frau Weint)، الذي يستكشف العلاقات العاطفية بلغة بصرية مقتصدة تتخللها لحظات نابضة بالحياة.
 

كما يحتضن البرنامج العرض العالمي الأول لفيلم The Black Box is Orange للمخرجة الكندية يولّا بينيفولسكي، وهو فيلم مقالي متعدد الوسائط يمزج بين البعد السياسي والشاعرية البصرية، إضافة إلى فيلم The Remotes للمخرج الفلبيني جون توريس، الذي يعيد قراءة الخيال العلمي والفيلم الأسود والإثارة من خلال رؤيته السينمائية الخاصة.
 

تورونتو مهرجان نورونتو مهرجان تورونتو السينمائي الدولي

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