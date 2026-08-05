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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«شفاء الأورمان» تحتفل بمرور 10 سنوات على تقديم خدماتها المجانية لمرضى السرطان بالصعيد

بحضور محافظ الأقصر.. «شفاء الأورمان» تحتفل بمرور 10 سنوات على تقديم خدماتها المجانية لمرضى السرطان بالصعيد
بحضور محافظ الأقصر.. «شفاء الأورمان» تحتفل بمرور 10 سنوات على تقديم خدماتها المجانية لمرضى السرطان بالصعيد
شمس يونس


نظمت مستشفى «شفاء الأورمان» لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، احتفالية كبرى داخل مقر المستشفى، بمناسبة مرور 10 سنوات على افتتاحه وانطلاق مسيرته في خدمة مرضى الأورام بالصعيد، وذلك بحضور محافظ الأقصر وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، إلى جانب الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى.

وتضمن الحفل استعراضاً شاملاً لجهود المستشفى على مدار عقد من الزمان، أبرزت حجم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية المقدمة لآلاف المرضى، والتطور المتواصل في الأجهزة والتقنيات الطبية الحديثة المستخدمة في العلاج الإشعاعي والكيماوي والجراحي.

وعلى هامش الاحتفالية، افتتح محافظ الأقصر معرضاً وثائقياً يضم أبرز التغطيات الصحفية والإعلامية التي واكبت رحلة المستشفى، بالإضافة إلى توثيق أهم الزيارات الرسمية والشخصيات العامة والفنية التي حرصت على دعم المستشفي منذ تأسيسها، بجانب تكريم عدد من الصحفيين والإعلاميين، تقديراً لجهودهم ودورهم البارز في تقديم الدعم الإعلامي ونقل رسالة المستشفى الإنسانية طوال السنوات الماضية.

كما شهدت الاحتفالية لحظات إنسانية مؤثرة حيث حرصت المستشفي علي تكريم عدد من المرضى الذين تكللت رحلتهم بالشفاء التام داخل المستشفى، حيث تم إهدائهم دروعاً تذكارية وسط أجواء من الفرحة، كما حظي الفريق الطبي والتمريضي بقسط وافر من الثناء والتقدير من قِبل المرضى وعائلاتهم، امتناناً للجهود والرعاية الصحية والإنسانية التي قدمت لهم طوال فترة تواجدهم بالمستشفى.

وأشاد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، خلال كلمته بالدور الريادي الذي تلعبه مستشفى «شفاء الأورمان» في منظومة الرعاية الصحية بالصعيد، مؤكداً أن المستشفى يمثل نموذجاً يحتذى به في التكافل الاجتماعي والتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة.

وأضاف المحافظ، أن الجهود المبذولة داخل المستشفي ساهمت بشكل مباشر في رفع المعاناة عن كاهل أبناء الصعيد وتوفير مشقة السفر إلى العاصمة لتلقي العلاج، معرباً عن تقديره لجميع القائمين على هذا العمل الخيري والاطقم الطبية والإدارية.

من جانبه، أعرب الأستاذ «محمود فؤاد»، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن بالغ امتنانه لجميع الداعمين وشركاء النجاح الذين ساهموا في تقديم الدعم والمساندة طوال رحلة العشر سنوات الماضية، مؤكداً أن هذا النجاح هو ثمرة التكافل الاجتماعي الملموس والتعاون المستمر بين كافة أطياف المجتمع.

وأشار  الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة لا يمثل مجرد محطة لتذكر الإنجازات الماضية، بل هو نقطة انطلاق حقيقية نحو التوسع وتطوير المزيد من الخدمات الطبية، وإدخال أحدث التقنيات العلاجية لاستيعاب أكبر عدد من الحالات، والاستمرار في تقديم رعاية صحية مجانية ذات جودة عالية لكافة أبناء الصعيد.

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