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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

القابضة للمياه: فرق العمل تعمل على مدار الساعة لإصلاح كسر خط العلمين

رئيس الشركة القابضة يتابع
رئيس الشركة القابضة يتابع
ايمن محمود

تابع المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أعمال إصلاح كسر الخط الناقل للمياه قطر 1400 مم بمدينة العلمين بمحافظة مطروح، تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة التعامل مع الأعطال الطارئة وضمان استمرارية تقديم خدمات مياه الشرب للمواطنين.

وجاءت المتابعة بحضور العميد مهندس أحمد إبراهيم الدسوقي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، حيث اطلع رئيس الشركة القابضة على سير أعمال الإصلاح والإجراءات التي اتخذتها فرق التشغيل والصيانة منذ وقوع العطل.

ووجه الشيمي بتسخير جميع الإمكانيات الفنية والبشرية للانتهاء من أعمال الإصلاح في أسرع وقت، مع سرعة إعادة ضخ المياه إلى المناطق المتأثرة، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ الأعمال.

وأكد رئيس الشركة القابضة أن فرق العمل تواصل جهودها على مدار الساعة للانتهاء من إصلاح الكسر، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل تأثير انقطاع المياه على المواطنين، وتوفير البدائل المناسبة لحين إعادة تشغيل الخط بصورة كاملة.

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