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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين الوادي الجديد: ضبط 397 مخالفة وإصدار 394 بطاقة تموينية خلال يوليو

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد حصاد جهودها خلال شهر يوليو، والذي شهد تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية، إلى جانب مواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع التموين.

وأكدت المديرية أنه في مجال الرقابة التموينية، تم تحرير 397 محضرًا ومخالفة تموينية، وذلك في إطار الحملات المستمرة لضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع ومطابقتها للمواصفات، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والمخالفات التموينية.

وفي مجال حماية المستهلك، نجحت المديرية في حل 35 شكوى مقدمة من المواطنين، من خلال سرعة فحصها والتعامل معها، مؤكدة استمرار استقبال الشكاوى عبر الخط الموحد 16528، بالإضافة إلى رقم مديرية التموين 0922928959، لضمان سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين.

كما واصلت المديرية جهودها في إصدار وتحديث البطاقات التموينية، حيث تم إصدار 394 بطاقة تموينية جديدة، واستخراج 78 بطاقة بدل فاقد، وإصدار 110 بطاقات بدل تالف، إلى جانب فصل اجتماعي لـ47 بطاقة، وتحويل بطاقتين، وضم فردين إلى البطاقات التموينية، في إطار التيسير على المواطنين وتقديم الخدمات التموينية بكفاءة.

وأكدت مديرية التموين بالوادي الجديد استمرار تنفيذ الحملات الرقابية وتطوير الخدمات التموينية، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بإحكام الرقابة على الأسواق والارتقاء بمنظومة التموين.

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